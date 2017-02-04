Красноярский биатлонист стал чемпионом Универсиады в Алма-Ате

Красноярский биатлонист, представитель краевой Академии биатлона Сергей Корастылев выиграл золото в гонке преследования на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.

Биатлонист объяснил свою победу безошибочной стрельбой на всех четырех огневых рубежах.

«Перед гонкой прошел дождь, трасса немного заглянцевалась, была скользкая. Поэтому всю гонку у меня было очень высокое напряжение в ногах. Лыжи разъезжались со спуска, было очень сложно. В целом я гонкой доволен, у меня всё получилось. Наконец-то я отстрелялся чисто», — цитирует пресс-служба Союза биатлонистов спортсмена.

Чемпион Универсиады, в активе которого также есть серебро индивидуальной гонки, поблагодарил сервис-группу, которая отлично подготовила ему лыжи.

В Крайспорте отметили, что перед этим Сергей Корастылев на Зимней универсиаде-2017 уже завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. В спринте он финишировал восьмым.

Фото: krsk2019universiade