Футбольный «Енисей» получит от УЕФА 22,5 тысячи евро

Футбольный «Енисей» получит компенсацию от УЕФА за участие игроков в чемпионате Европы. Красноярскому клубу перечислят около 22,5 тыс. евро (по курсу на 3 февраля — примерно 1,45 млн рублей). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего деньги получат 29 российских клубов. Больше всего заработает ЦСКА — 1,36 млн евро. На втором месте расположился «Зенит» (1,15 млн евро). Тройку лидеров замыкает «Краснодар» (868,2 тыс. евро). «Енисей» занял 24-е место, опередив «Оренбург», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Сокол» и «Луч-Энергию». Общая сумма выплат российским командам составляет 6,97 млн евро.

«Енисей» получит компенсацию за участие защитника Никиты Чернова в матчах молодежной сборной России. Молодой футболист принимал участие в отборочном турнире к чемпионату Европы среди игроков не старше 21 года.

Всего УЕФА выделяет клубам более 150 млн евро. Самые большие компенсации получат итальянский «Ювентус», английские «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также немецкая «Бавария». Суммы выплат этим клубам варьируются от 2,89 до 3,4 млн евро.

Чемпионат Европы по футболу прошел во Франции летом прошлого года. Победителем турнира стала сборная Португалии, в финале обыгравшая хозяев со счетом 1:0. Третье место поделили команды Германии и Уэльса. Сборная России не смогла пройти групповой этап, сыграв вничью с Англией (1:1) и проиграв Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).