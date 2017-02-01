Красноярский биатлонист стал вице-чемпионом Универсиады-2017

Воспитанник красноярской школы биатлона Сергей Корастылев стал серебряным призером Универсиады-2017, которая проходит в Алма-Ате. Биатлонист выиграл медаль в индивидуальной гонке на 20 км.

Представитель КГПУ им. Астафьева отстрелял первые три рубежа «на ноль», однако на последней стрельбе допустил два промаха и упустил победу. Чемпионом стал француз Батист Жюли, также не закрывший две мишени. Бронзу выиграл Семен Сучилов из Тюменского госуниверситета (3 промаха).

«Думаю, тренерскую установку я выполнил. Надо было просто справиться со стрельбой и пробежать хорошо дистанцию. Думаю, наш тренерский штаб доволен вторым и третьим местами по итогам гонки. Не особо знаком с ребятами, которые приехали сюда из Европы, основные соперники — мои товарищи по команде. У нас продолжается отбор, кто побежит спринт, пасьют и так далее», — рассказал Сергей Корастылев пресс-службе дирекции Универсиады.

Также в гонке принял участие воспитанник красноярского биатлона Александр Дедюхин, который обучается в Забайкальском госуниверситете. Спортсмен не закрыл 3 мишени и в итоге пришел только на 11-м месте.

Следующая гонка у биатлонистов намечена на 2 февраля. «Стреляющие лыжники» пробегут спринт на 10 км.

Универсиада-2017 стартовала 29 января и продлится до 8 февраля. В составе сборной России выступают 18 представителей Красноярского края.

Фото: almaty2017.com