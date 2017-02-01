Губернатор одобрил проведение баскетбольной Евролиги в Красноярске

Губернатор Виктор Толоконский одобрил идею проведения юношеской баскетбольной Евролиги в Красноярске. По словам главы региона, он готов обсудить необходимые детали с организаторами.

«Пусть на меня выйдут представители Евролиги. Мы обязательно встретимся, обсудим, какие нужны ресурсы. И давайте делать! Это здорово! Готов разговаривать об этом в самое ближайшее время», — сказал Толоконский.

Ранее президент турнира Гунтис Шенховс заявил, что один из этапов юношеской Евролиги может пройти в Красноярске. По словам спортивного функционера, «для самого города и для властей это стало бы значимым событием». Шенховс добавил, что готов лично приехать в Сибирь для переговоров с Виктором Толоконским и министром спорта Сергеем Андреевым.

«Знаю, что глава вашего региона любит баскетбол. Поэтому надеюсь на хорошие отношения», — сказал в конце января Гунтис Шенховс.

Сейчас в Евролиге выступает команда СДЮСШОР «Красноярск», составленная из игроков 2001 года рождения. В евротурнире юноши заявлены под названием «Galaxy».

Ранее в Сибири матчи баскетбольной Евролиги (и взрослой, и юношеской) еще не проводились. До настоящего времени самой восточной точкой была Пермь.