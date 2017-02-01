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Дмитрий Труненков прокомментировал решение о своей дисквалификации

Главная Спорт
Красноярск
10:41 1 Февраля 2017
олимпиада, допинг, спорт, заявление, цска
Автор: Sibnovosti.ru
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков прокомментировал решение о своей дисквалификации. Накануне представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили об отстранении спортсмена от соревнований на 4 года.

Труненков полностью опроверг все обвинения в свой адрес. Спортсмен назвал решение РУСАДА «очередной провокацией».

«В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял», — цитирует Труненкова официальный сайт ЦСКА.

По словам бобслеиста, он намерен защитить свою репутацию. При этом решение о подаче апелляции еще не принято.

«Я еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами», — заявил Труненков.

Ранее президент Федерации бобслея России Александр Зубков пояснил «Интерфаксу», что дисквалификация не повлияет на судьбу золотых медалей Сочи. Напомним, срок отстранения Труненкова от спорта исчисляется с 19 апреля 2016 года.

Интересно, что Труненков уже не является действующим спортсменом. О завершении профессиональной карьеры бобслеиста стало известно в конце августа прошлого года. Сейчас уроженец Красноярского края занимается молодежным проектом «Юнармия».

Фото: официальный сайт ЦСКА

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