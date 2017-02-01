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Сергей Ломанов вернется на пост главного тренера «Енисея»

Главная Спорт
Красноярск
08:55 1 Февраля 2017
хоккей с мячом, красноярск, спорт, ломанов, толоконский, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Федерация хоккея с мячом России пересмотрит решение о дисквалификации главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего. В ближайшее время специалист может вернуться к своей работе. Об этом в эфире программы «Метро» на «Авторитетном радио» заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

На прошлой неделе СМИ сообщили о встрече Ломанова с главой ФХМР Борисом Скрынником. Стороны обсудили возникший конфликт на базе министерства спорта РФ.

«Была острая ситуация, на мой взгляд, не совсем разумная и обоснованная. Сейчас конфликт преодолен. Руководитель федерации Борис Скрынник и Сергей Ломанов пожали друг другу руки. Они обсудили то, что вызывало непонимание. Я был инициатором этой встречи.

Рад, что они умеют преодолевать какие-то обиды и чувство несправедливости во блага хоккея, спорта и многих красноярцев, которые любят хоккей с мячом Ломанова-старшего. Ломанов будет работать в полной свободе президентом и главным тренером. Думаю, что решение федерации будет пересмотрено», — рассказал губернатор.

Также губернатор признался, что беседовал с известными красноярскими хоккеистами Сергеем Ломановым-младшим и Аланом Джусоевым, которые сейчас играют в Швеции. По словам главы региона, оба спортсмена могут вернуться в «Енисей» в ближайшее время.

«Сын Ломанова сейчас выступает в шведском клубе. Он приходил ко мне, и я понимал, что прошлый сезон был напряженным, поэтому требовалась небольшая перезагрузка, изменение впечатлений и многое другое. В Европе с меньшими нагрузками проходит чемпионат. Я уверен, что в самое ближайшее время Сергей Ломанов и Алан Джусоев вернутся в Красноярск», — заявил Толоконский.

Губернатор добавил, что решение «помирить» ФХМР и Ломанова принято ради развития хоккея с мячом в Красноярске.

«Следующий сезон команда и спортивная школа будет работать на новом стадионе, а на месте «Енисея» будет новый дворец спорта на 5 тыс. зрителей. Стройка начнется 18-20 марта. Сейчас завершен проект, а в ближайшие дни будет подписан контракт. Этого нельзя сделать без поддержки зрителей. Мы не можем сейчас отвлекаться на конфликты. Нам нужно строить стадионы, создавать новые команды, готовить молодежь.

Любовь болельщиков к хоккею с мячом, к спорту связана с именами. Ломанов — это образ, который всегда притягивает болельщиков», — резюмировал Виктор Толоконский.

Напомним, Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы на 2,5 года в связи с «грубыми и циничными нарушениями». Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Причиной стало якобы неадекватное поведение Ломанова после матча в Кемерово с «Кузбассом».

Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.

Фото: ХК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ХК «Енисей»
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