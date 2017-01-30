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Ярыгинский турнир: яркие моменты состязаний в фоторепортаже Sibnovosti.ru

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Красноярск
11:39 30 Января 2017
общество, спорт, культура, фотограф
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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В Красноярске завершился XXVIII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Спортсмены Красноярского края завоевали 4 медали: одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды. Регион на турнире представляли 32 спортсмена — 12 девушек и 20 мужчин.

В женской части соревнований Юлия Пронцевич (60 кг) и Алена Стародубцева (75 кг) завоевали серебряные медали. В мужской части турнира Юрий Белоновский (97 кг) выиграл «бронзу», а Исраил Касумов стал победителем в весе до 70 кг. Как лучшему борцу турнира ему вручили приз губернатора Красноярского края — сертификат на 300 тысяч рублей.

На гран-при Ивана Ярыгина общий призовой фонд составил 6,4 млн рублей. За победу боролись спортсмены из Азербайджана, Болгарии, Италии Румынии, Белоруссии, Китая, США, Германии, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана. Российские борцы завоевали семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Иван Ярыгин — знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры — главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году.

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