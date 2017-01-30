Баскетболисты «Енисея» переиграли УНИКС в Единой Лиге ВТБ

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над казанским УНИКСом в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч прошел на площадке красноярской «Арены-Север».

Подопечные Олега Окулова взяли уверенный старт, ведя после первой четверти 19:9. В дальнейшем «Енисей» лишь наращивал преимущество. УНИКС попытался вернуть интригу, но лидер команды Кит Лэнгфорд покинул паркет после пятого фола и не смог переломить ситуацию. В итоге красноярцы взяли верх со счетом 75:66.

По данным официального сайта Лиги ВТБ, казанские баскетболисты имели преимущество всего 46 секунд в самом начале встречи. Все остальное время на паркете лидировал «Енисей».

Лучшим игроком матча стал красноярский баскетболист Владислав Трушкин, набравший 17 очков. Также в составе «Енисея» себя проявили Сулейман Браймох (13) и Тони Тэйлор (12). При этом лидер команды Фрэнк Элегар даже не попал в заявку.

Победу прокомментировал наставник красноярской команды Олег Окулов. По словам специалиста, итоговый успех стал возможным благодаря характеру.

«И нам, и УНИКСу надо было решать свои проблемы. Обе команды только прилетели, обе находились далеко, в другом климате. Обе команды играли не в полных составах. Поэтому очевидно было, что победит тот, кто больше проявит характер», — рассказал специалист после матча.

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин, в свою очередь, признал свое поражение.

«Сегодня не справились в защите, позволили сопернику двигать мяч. Допустили лишние потери. Но также отмечу, что «Енисей» сегодня сыграл очень хорошо, победа заслуженная», — отметил Пашутин.

Красноярцам удалось взять реванш за разгромное поражение в первом круге. Тогда УНИКС победил со счетом 100:56.

Благодаря успеху «Енисей» закрепился в зоне плэй-офф. Сейчас красноярцы занимают 8-е место, имея в своем активе 6 побед.

Следующий матч подопечные Окулова сыграют 5 февраля в Красноярске. Соперником станет «Парма» из Перми, занимающая последнюю строчку в турнирной таблице. Игра начнется в 16:00.

Видео: Единая Лига ВТБ