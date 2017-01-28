Состоялось торжественное открытие турнира «Иван Ярыгин»

В манеже «Футбол-Арена Енисей» состоялось торжественное открытие XXVIII Международного турнира Гран-при по борьбе «Иван Ярыгин». Церемония прошла вечером 27 января.

Зрителям представили красочное шоу, показывающее, как «мир меняют люди» и как борец Иван Ярыгин прославил Красноярский край своей победой на Олимпиаде. Гости церемонии увидели фильм, включающий и архивные материалы, и современные кадры. В танцевальной программе были задействованы 333 участника, в число которых вошли профессиональные танцоры, артисты, режиссеры и спортсмены.

Завершилась церемония парадом участников. На сцену поднялись представители 16 спортивных команд.

Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

«Для нас большая честь организовывать и принимать этот представительный спортивный форум. Приезд спортсменов из ведущих держав, известных в вольной борьбе, — это знак уважения к великому спортивному и человеческому подвигу Ивана Сергеевича Ярыгина. Красноярцы гордятся своим земляком, его пример — в тех чемпионах, которые прославляли и прославляют Красноярский край. Я хочу пожелать всем спортивного настроения, замечательного праздника вольной борьбы. Всем участникам желаю честной борьбы и честных побед, а всем гостям Красноярска — приятного пребывания в нашем городе», — отметил Толоконский.

Первые поединки турнира прошли еще до официальной церемонии. Сразу после открытия борцы разыграли медали в 6 весовых категориях.

В число первых обладателей наград вошла спортсменка из Красноярского края Юлия Пронцевич. В категории до 60 кг красноярка взяла серебряную медаль, уступив в финале японке Катцуки Сакагами.

В субботу мужчины разыграют награды в весовых категориях 61, 86 и 125 кг, а женщины — 53, 55, 63 и 75 кг. Турнир завершится в воскресенье.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года соревнования носят статус Гран-при. За свою многолетнюю историю турнир стал визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей России.