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В Красноярске стартовал турнир Гран-При по борьбе «Иван Ярыгин»

Главная Спорт
Красноярск
15:52 27 Января 2017
соревнования, турнир, борьба, красноярск, спорт, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартовал XXVIII Международный турнир Гран-при по борьбе «Иван Ярыгин». Предварительные поединки начались 27 января в 10:00.

Официальная церемония открытия турнира намечена на 18:00. После этого пройдут финалы в легких весовых категориях у мужчин и женщин.

В этом году соревнования проходят в манеже «Футбол-Арена Енисей». Дворец спорта им. Ярыгина, где обычно проводился турнир, сейчас находится на реконструкции.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года соревнования носят статус Гран-при. За свою многолетнюю историю турнир стал визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей России.

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