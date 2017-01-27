БК «Енисей» узнал соперника по стадии плэй-офф Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный «Енисей» снова сыграет с турецким «Демир Иншаатом» в рамках Еврокубка ФИБА. На этот раз команды встретятся на стадии 1/8 финала. Жеребьевка стадии плэй-офф прошла вечером 26 января в Мюнхене.

В этом сезоне «Енисей» и «Демир» встречались на первом групповом этапе. Тогда команды обменялись домашними победами (90:81 в Красноярске и 93:77 в Турции). В итоге оба коллектива прошли в следующий раунд соревнований, а затем и в плэй-офф.

Первый матч пройдет в спорткомплексе «Арена-Север» 8 февраля. Ответная игра состоится 22 февраля в Турции.

В прошлом сезоне «Енисей» дошел до «Финала четырех» Кубка Европы ФИБА, установив лучшее достижение в своей истории. Тогда подопечные Олега Окулова заняли 4-е место.

Фото: официальный сайт FIBA