БК «Енисей» узнал соперника по стадии плэй-офф Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный «Енисей» снова сыграет с турецким «Демир Иншаатом» в рамках Еврокубка ФИБА. На этот раз команды встретятся на стадии 1/8 финала. Жеребьевка стадии плэй-офф прошла вечером 26 января в Мюнхене.
В этом сезоне «Енисей» и «Демир» встречались на первом групповом этапе. Тогда команды обменялись домашними победами (90:81 в Красноярске и 93:77 в Турции). В итоге оба коллектива прошли в следующий раунд соревнований, а затем и в плэй-офф.
Первый матч пройдет в спорткомплексе «Арена-Север» 8 февраля. Ответная игра состоится 22 февраля в Турции.
В прошлом сезоне «Енисей» дошел до «Финала четырех» Кубка Европы ФИБА, установив лучшее достижение в своей истории. Тогда подопечные Олега Окулова заняли 4-е место.
Фото: официальный сайт FIBA
#этоновыйбаскетбол #бкенисей #КубокФИБАЕвропа Соперником мужской команды БК "Енисей" по 1/8 финала плей-офф стала турецкая команда "Демир", с которой сибиряки уже встречались на стадии первого группового этапа🏀⚡ В первой встрече команд победу на своём паркете одержали красноярцы - 90:81. А во второй игре, выступая без целого ряда игроков стартовой пятёрке, подопечные Окулова уступили со счётом 93:77. 8 февраля коллективы сыграют в Красноярске, а 22 в Турции.