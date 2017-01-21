22 января
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
59.67
 
€ 63.73
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Хоккеисты «Сокола» обыграли подмосковное «Динамо» со счетом 1:4

Главная Спорт
Красноярск
10:09 21 Января 2017
игра, клубы, хоккей, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский клуб «Сокол» уверенно обыграл хоккеистов «Динамо» из Балашихи. Счет выездной игры составил 1:4 в пользу «Сокола». Об этом рассказали в пресс-службе красноярского клуба. 

Результат игры был очевиден уже в первом периоде. Именно тогда хоккеисты «Сокола» забросили три шайбы в ворота противников. В игре отличились Александр Щербина, Антон Гловацкий и Алексей Князев. Во втором периоде игроки «Динамо» попытались сравнять счет, но соперники лишь обменялись голами. В заключительном игровом отрезке игра особо не изменилась. Последнюю шайбу хоккеисты красноярского клуба забросили за 7 секунд до окончания игры. Ее закинул Михаил Железнов. 

«Игра получилась интересная, соперник – команда молодая, агрессивная, мы готовились к этому. Ребят хочу поблагодарить за продемонстрированную игру и победу. Поздравляю наших болельщиков с этой победой!», - сказал на пресс-конференции тренер «Сокола» Александр Титов. 

Теперь хоккеистов «Сокола» ждет игра в Санкт-Петербурге. Она состоится 22 января. Соперниками красноярцев станет местный клуб «Динамо». 

Добавим, что 28 января красноярские хоккеисты также встретятся с игроками из ангарского клуба «Ермак». 

Фото: пресс-служба ХК «Сокол»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Четыре хоккеиста «Сокола» поедут на Универсиаду-2017

Четыре хоккеиста «Сокола» поедут на Универсиаду-2017

20 Января 2017 г.
Первый матч сборная России сыграет 30 января с Южной Кореей
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-старший обжалует свою дисквалификацию в суде

Сергей Ломанов-старший обжалует свою дисквалификацию в суде

19 Января 2017 г.
Тренер подал иск к Федерации хоккея с мячом России
Новости Красноярска: Два биатлониста из Красноярска поедут на чемпионат Европы

Два биатлониста из Красноярска поедут на чемпионат Европы

19 Января 2017 г.
Соревнования пройдут в Польше с 25 по 29 января
Новости Красноярска: «Сокол» с минимальным счетом переиграл аутсайдера ВХЛ

«Сокол» с минимальным счетом переиграл аутсайдера ВХЛ

19 Января 2017 г.
«Крылатые» забросили единственную шайбу в начале третьего периода
Новости Красноярска: «Енисей» вырвал победу у «Лукойл-Академика» в Еврокубке ФИБА

«Енисей» вырвал победу у «Лукойл-Академика» в Еврокубке ФИБА

19 Января 2017 г.
Команды показали яркую и результативную игру
Новости Красноярска: Футболист «Енисея» Александр Харитонов восстановился от травмы

Футболист «Енисея» Александр Харитонов восстановился от травмы

18 Января 2017 г.
Игрок вместе с командой отправился на сборы в Турцию
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

18 Января 2017 г.
Первое убийство мужчина совершил 20 лет назад
Новости Красноярска: Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

19 Января 2017 г.
Юношу признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни
Новости Красноярска: Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

Вынесен приговор по громкому делу о гибели массажисток в салоне «Рай»‍

20 Января 2017 г.
Резонансное происшествие случилось 5 марта 2015 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.