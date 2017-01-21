Хоккеисты «Сокола» обыграли подмосковное «Динамо» со счетом 1:4

Красноярский клуб «Сокол» уверенно обыграл хоккеистов «Динамо» из Балашихи. Счет выездной игры составил 1:4 в пользу «Сокола». Об этом рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

Результат игры был очевиден уже в первом периоде. Именно тогда хоккеисты «Сокола» забросили три шайбы в ворота противников. В игре отличились Александр Щербина, Антон Гловацкий и Алексей Князев. Во втором периоде игроки «Динамо» попытались сравнять счет, но соперники лишь обменялись голами. В заключительном игровом отрезке игра особо не изменилась. Последнюю шайбу хоккеисты красноярского клуба забросили за 7 секунд до окончания игры. Ее закинул Михаил Железнов.

«Игра получилась интересная, соперник – команда молодая, агрессивная, мы готовились к этому. Ребят хочу поблагодарить за продемонстрированную игру и победу. Поздравляю наших болельщиков с этой победой!», - сказал на пресс-конференции тренер «Сокола» Александр Титов.

Теперь хоккеистов «Сокола» ждет игра в Санкт-Петербурге. Она состоится 22 января. Соперниками красноярцев станет местный клуб «Динамо».

Добавим, что 28 января красноярские хоккеисты также встретятся с игроками из ангарского клуба «Ермак».

Фото: пресс-служба ХК «Сокол»