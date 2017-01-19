Два биатлониста из Красноярска поедут на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы на чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Дужники Здрой. Первые гонки состоятся 25 января, а заключительные — 29 января.

В состав национальной команды вошли два биатлониста из Красноярска — Ольга Якушова и Тимур Махамбетов. Сейчас спортсмены тренируются на сборах в Германии.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — цитирует главного тренера сборной России по биатлону Александра Касперовича официальный сайт СБР.

Добавим, Ольга Якушова является действующей чемпионкой Европы. Спортсменка выиграла забег в составе сборной России в смешанной эстафете на прошлогоднем чемпионате в Тюмени.

Состав сборной России по биатлону