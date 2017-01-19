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Два биатлониста из Красноярска поедут на чемпионат Европы

Главная Спорт
Красноярск
12:30 19 Января 2017
польша, чемпионат, биатлон, спорт, красноярск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы на чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Дужники Здрой. Первые гонки состоятся 25 января, а заключительные — 29 января.

В состав национальной команды вошли два биатлониста из Красноярска — Ольга Якушова и Тимур Махамбетов. Сейчас спортсмены тренируются на сборах в Германии.

«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — цитирует главного тренера сборной России по биатлону Александра Касперовича официальный сайт СБР.

Добавим, Ольга Якушова является действующей чемпионкой Европы. Спортсменка выиграла забег в составе сборной России в смешанной эстафете на прошлогоднем чемпионате в Тюмени.

Состав сборной России по биатлону

  • Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
  • Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.
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