Два биатлониста из Красноярска поедут на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы на чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Дужники Здрой. Первые гонки состоятся 25 января, а заключительные — 29 января.
В состав национальной команды вошли два биатлониста из Красноярска — Ольга Якушова и Тимур Махамбетов. Сейчас спортсмены тренируются на сборах в Германии.
«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU. Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу», — цитирует главного тренера сборной России по биатлону Александра Касперовича официальный сайт СБР.
Добавим, Ольга Якушова является действующей чемпионкой Европы. Спортсменка выиграла забег в составе сборной России в смешанной эстафете на прошлогоднем чемпионате в Тюмени.
Состав сборной России по биатлону
- Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
- Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.