ВК «Енисей» уступил на своей площадке действующему чемпиону страны

Красноярский волейбольный «Енисей» уступил на своей площадке действующему чемпиону страны — казанскому «Зениту» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:16, 25:21) в пользу гостей.

Для казанцев это 15-я победа в 15 матчах сезона, из них лишь один поединок они выиграли в пяти сетах. С учетом прошлого сезона их победная серия достигла 37 игр, последний раз они проигрывали «Газпрому-Югре» 22 ноября 2015 года.

На старте первой партии «Зенит» заработал 3 очка с подачи — Артем Вольвич и Александр Бутько отметились эйсами — 6:10. Очки в атаке с неплохой регулярностью приносил казанцам Мэтью Андерсон. А две его ошибки подряд и эйс Воронкова позволили «Енисею» подобраться максимально близко - 16:18. Таким образом, двойная замена красноярцев оказалась удачной: Антона Мыина и Романа Жося сменили Йоандри Диас и Филипп Воронков, но собственные огрехи в игре уже не дали «Енисею» нагнать титулованных соперников — 19:25.

В следующем туре сибиряки встретятся с уфимским «Уралом».

Фото: пресс-служба клуба