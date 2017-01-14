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Женская волейбольная команда «Енисей» осталась без главного тренера

Главная Спорт
Красноярск
13:01 14 Января 2017
общество, волейбол, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» расторг контракт с главным тренером женской волейбольной команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Директор волейбольного клуба «Енисей» Евгений Носков пояснил, причиной стало отношение самого тренера к высказываемой ему критике из-за игры его подопечных.

«Команда сыграла невыразительно в последних 5-6 матчах. При появившихся трудностях главный тренер вместо конструктивного диалога предпочел уйти от проблем и не стал воспринимать критику в свой адрес, заявив о своем желании уйти из команды. Такие поступки не лучшим образом характеризуют тренера», — пояснил Евгений Носков.

Также директор отметил, что ранее «обстановка вокруг тренерского штаба всегда была позитивной, серьезного давления после проигранных матчей не было».

Пока обязанности главного тренера будет исполнять Александр Кошкин, работающий в должности старшего тренера.

«На данный момент у нас нет кандидатур на пост главного тренера. Александр Кошкин будет руководить командой на матче с „Протоном“ 15 января», — пояснил Носков.

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