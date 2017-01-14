10 красноярских спортсменов готовятся к Универсиаде в Алматы

Город Алматы в Казахстане готовится к проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. На соревнования прилетят 2000 спортсменов из более 57 стран мира.

Накануне в красноярской Академии зимних видов спорта огласили предварительный список претендентов от Красноярского края. Большие надежды здесь возлагают на Дарью Овчинникову, Дмитрия Таймулина и Веру Колегову. Также на соревнования хотят отправить молодых горнолыжников, сноубордистов и фристайлеров — Георгия Гатилова, Екатерину Шаферову и Антонину Дядкину.

Определились и потенциальные претенденты-биатлонисты. Это Александр Дедюхин, Сергей Коростылев, Маргарита Васильева и Виолетта Закурдаева.

Отправится на студенческие игры в Казахстан и официальная делегация. В нее войдут представители краевого правительства, дирекции универсиады и мэрии Красноярска.