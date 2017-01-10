Красноярцы обсуждают очередной ляп Дмитрия Губерниева в эфире

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь стал героем Сети после ляпа в прямом эфире. Курьезный инцидент произошел 5 января во время передачи «Все на матч» в эфире телеканала «Матч! ТВ».

Губерниев попал в трансляцию по поводу открытия этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Говоря об истории соревнований и поздравляя телезрителей с новогодними праздниками, журналист резко сменил тон и едва не выругался в камеру.

«Подожди... Ты дурак, что ли, эй? Чё ты мне в ухо говоришь?», — обратился к своему коллеге-режиссеру Губерниев.

После резкого высказывания журналист пропал из эфира. Ведущие в студии «Матча» продолжили разговор на спортивную тематику.

Слова Губерниева «взорвали» интернет. Видеозапись эфира стремительно набирает популярность, а пользователи Сети не стесняются в выражениях, комментируя ситуацию.

Свое мнение высказали и известные красноярцы. Так, экс-биатлонист и депутат Заксобрания Красноярского края Павел Ростовцев напомнил о ссоре с Губерниевым, которая произошла несколько лет назад. Тогда потасовка между спортсменом и журналистом завершилась плевком в лицо комментатору.

«Остаюсь при своем мнении относительно этого журналиста, которое высказал пару лет назад: ТРУС, ЛЖЕЦ И ПОДЛЕЦ», — написал Ростовцев в социальной сети Facebook.

Тон биатлониста поддержали и другие красноярцы. В комментариях пользователи отметили, что Губерниев зачастую «оскорбляет своих же коллег».

Интересно, что ранее федеральный журналист уже попадал в курьезные ситуации. В 2011 году Губерниев высказал несколько нелицеприятных слов в адрес вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, «забыв» про прямой эфир. В итоге дело завершилось судом, который вынес вердикт в пользу футболиста.

Видео: YouTube / запись эфира телеканала «Матч! ТВ»