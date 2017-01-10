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В Красноярск приедут легенды лыжного спорта Николай Зимятов и Александр Завьялов

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Красноярск
09:22 10 Января 2017
спорт, лыжи, металлургия, звезды
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На острове Татышев 15 января в 13:00 состоится семейный спортивный праздник «День снега на лыжах». Событие направлено на популяризацию в Красноярске зимних видов спорта, а особенно лыжного, как одного из наиболее доступных.Главными гостями праздника станут олимпийские чемпионы Николай Зимятов и Александр Завьялов. Титулованные спортсмены пообщаются с горожанами и расскажут, как новичкам сделать первые «шаги» по лыжне, а для опытных спортсменов продемонстрируют новейшие методики подготовки профессиональных лыжников. Желающие смогут взять автограф и сфотографироваться со «звёздами».

В День снега на лыжах красноярцев приглашают принять участие в первой лыжной снежной битве берегов. Жители левобережья и правобережья смогут отстоять честь своего района в лыжной эстафете. Участники получат памятные сувениры, а победители – призы. В программе праздника - выступление творческих коллективов, катание на оленьих упряжках, участие в интерактивных конкурсах и флешмоб по созданию гигантского «ручейка».

Организаторами праздника выступают компания РУСАЛ, En+, Министерство спорта Красноярского края, Дирекция по спортивно-массовым мероприятиям администрации г. Красноярска, Центр спортивной подготовки. Ярким зимним праздником в Красноярском крае продолжается реализация благотворительного проекта «На лыжи!», который стартовал в 2016 году на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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