Хоккейный «Сокол» впервые в сезоне проиграл четыре матча кряду

Хоккеисты «Сокола» разгромно проиграли пермскому «Молоту-Прикамью» в рамках первенства ВХЛ. Матч прошел 8 января на площадке спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет открыли «крылатые» — уже на 3-й минуте Станислав Заборников реализовал большинство после передачи Аслана Раисова. Однако в дальнейшем забивали только гости — по шайбе на свой счет записали Руслан Шайхулов, Максим Салахов, Анатолий Раенко и Сергей Абрамов. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 1:4.

Поражение стало для красноярцев четвертым кряду. Столь затяжная серия без побед произошла впервые в этом сезоне.

Главный тренер красноярской команды Александр Титов извинился перед болельщиками за провалы в последних матчах.

«Хочу извиниться перед болельщиками за это безобразие, которое у нас происходит на протяжении четырех игр. Сейчас немножко приведем народ в чувство, а то я смотрю, наверное, некоторые Новый Год и Рождество еще отмечают. Я имею ввиду не нарушение режима, а вообще, с облаков немного нужно спуститься. В период, когда команда была наверху турнирной таблицы, у некоторых, наверное, голова закружилась. Все хорошо у всех», — заявил Титов после матча с «Молотом-Прикамье».

Также тренер добавил, что часть хоккеистов могут покинуть команду.

«Сейчас у нас есть народ, поэтому будем менять состав, смотреть и двигаться дальше. Те, кто не готовы биться и сражаться за команду, значит, они покинут эту команду до 15 числа», — подчеркнул Титов.

Сейчас «Сокол» идет на 6-м месте в турнирной таблице ВХЛ. «Крылатые» имеют в своем активе 66 очков после 37 игр. Отставание от первого места составляет 13 очков.

Ближайшую игру «Сокол» проведет 10 января на своем льду. Соперником станет «Ижсталь» из Ижевска.

Видео: ХК «Сокол»