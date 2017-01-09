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Футболист «Енисея» может продолжить свою карьеру в Китае

Главная Спорт
Красноярск
12:45 9 Января 2017
спорт, футбол, переход, енисей, красноярск, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Защитник футбольного «Енисея» Валерий Кичин может продолжить свою карьеру в Китае. Об этом сообщает спортивный портал «Голеада» со ссылкой на источник из окружения футболиста.

По данным издания, капитаном сборной Киргизии интересуются сразу четыре клуба из Поднебесной: «Хэбэй Чайна Фортун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунэн» и «Ляонин Хуненг». Интерес китайцев подогревается наличием у защитника азиатского паспорта, что позволит ему выступать без статуса легионера.

Валерий Кичин пополнил состав «Енисея» летом прошлого года. В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за «красно-синих» 10 матчей, забив 1 мяч с пенальти. Кроме того, в российской карьере киргизского защитника были «Тюмень», «Анжи», «Уфа» и «Волга» из Нижнего Новгорода.

Китайские футбольные клубы в последние годы являются главными ньюсмейкерами на трансферном рынке, зачастую поражая спортивную общественность предлагаемыми за игроков суммами. Сейчас в Китае играют такие звезды футбола, как Халк, Аксель Витцель, Оскар, Жервиньо и Грациано Пелле. В конце прошлого года клуб «Шанхай Шеньхуа» подписал известного аргентинского форварда Карлоса Тевеса, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в мире с годовым окладом в 40 млн евро (более 3 млн евро в месяц).

Фото: ФК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ФК «Енисей»
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