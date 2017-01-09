БК «Енисей» проиграл прямому конкуренту в Единой Лиге ВТБ

Баскетболисты «Енисея» проиграли латвийскому ВЭФу в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч прошел 8 января на площадке спорткомплекса «Арена-Рига».

Весь матч прошел в равной и напряженной борьбе. До конца игры ни одной из команд не удалось создать большой отрыв в счете. Чуть больше повезло хозяевам — в конце матча Янис Блумс вывел свою команду вперед, а затем накрыл под кольцом Тони Тэйлора. Попытка «Енисея» спастись не увенчалась успехом — Энтони Хиллиард и Сулейман Браймох смазали свои «трешки». В итоге ВЭФ победил со счетом 84:81.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов ограничился коротким комментарием для журналистов.

«Поздравляю ВЭФ с победой. Мы сделали слишком много ошибок, не хватало внимания и концентрации, поэтому мы проиграли игру», — заявил Окулов.

ВЭФ и «Енисей» являются прямыми конкурентами в борьбе за «место под солнцем» в Единой Лиге ВТБ. После победы рижане оторвались от красноярцев на одну победу и вышли на 6-е место в таблице. «Енисей» занимает 8-ю строчку.

Следующий матч подопечные Окулова сыграют 11 января в рамках Кубка Европы ФИБА в Красноярске. Соперником станет голландский «Гронинген». Ближайшая игра Лиги ВТБ пройдет 15 января в Саратове против местного «Автодора».

Видео: Единая Лига ВТБ