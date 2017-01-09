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«Енисей» разгромил «Нефтяник» в матче волейбольной Суперлиги

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Красноярск
10:06 9 Января 2017
спорт, красноярск, енисей, победа, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Нефтяник» из Оренбурга в матче Суперлиги. Игра прошла 8 января на площадке Дома спорта им. Дворкина.

Красноярцы не испытали особых проблем с аутсайдером чемпионата. «Енисей» победил в трех партиях, ни разу не позволив гостям «пробить» 20 очков (25:18, 25:17, 25:16). Уверенную игру продемонстрировал молодой красноярский связующий Роман Жось, практически в одиночку выигравший третий сет.

Кроме того, матч с «Нефтяником» ознаменовался дебютом кубинского связующего «Енисея» Йоандри Диаса, который вернулся в Красноярск спустя полгода. Болельщики встретили своего кумира аплодисментами.

Несмотря на победу, главный тренер «Енисея» Юрий Чередник остался недоволен игрой. По словам специалиста, его подопечные совершили большое количество ошибок, которыми соперник не сумел воспользоваться.

«Победа в Оренбурге, которая нам далась очень тяжело в пяти партиях, дала свой психологический тонус команде. Это раз. Во-вторых, сказать, что мы сегодня очень хорошо играли, я не могу. Хотя победой я доволен, нам нужна была эта победа. Первые 3 очка дома, первые 3 очка в новом году, но есть очень много моментов, где я недоволен игрой своей команды и им нужно уделять очень много внимания. В других играх эти ошибки могут серьезно повлиять на результат», — рассказал Чередник после матча.

Также тренер рассказал о состоянии Йоандри Диаса и похвалил молодого Жося.

«Диас вернулся в нормальной физической и технической форме, будет ждать своего шанса сыграть. Я сегодня Ромой Жосем доволен, даже не считая той серии подач, неплохо сыграл. Парень растет, делает много хороших вещей. Посмотрим, пока с ним все получается», — заявил Чередник.

Победа стала для «Енисея» третьей в чемпионате. Сейчас красноярцы идут на 12-м месте, отставая от зоны «плэй-офф» на 5 очков.

Следующий матч подопечные Чередника сыграют с казанским «Зенитом» — действующим чемпионом России. Матч пройдет в Красноярске 14 января и начнется в 19:00.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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