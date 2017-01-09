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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Александра Третьякова допустили до международных соревнований

Главная Спорт
Красноярск
09:15 9 Января 2017
спортсмен, красноярск, спорт, федерации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярского скелетониста Александра Третьякова официально допустили до соревнований. Решение принято 8 января Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).

Ранее спортивные чиновники отстранили четырех российских скелетонистов в связи с расследованием МОК, инициированным после публикации «доклада Макларена». В число дисквалифицированных попала еще одна красноярская спортсменка Ольга Потылицына.

Как уточняет «РИА Новости», 2 января отстраненные атлеты попросили провести предварительные слушания по их делу. Слушание состоялось на следующий день. В итоге комиссия не нашла доказательств вины спортсменов, подчеркнув, что в «докладе Макларена» приведено достаточно оснований для проведения дальнейшего расследования.

Третьяков и Потылицина были отстранены от соревнований 30 декабря. Тогда в Федерации бобслея и скелетона России заявили, что они не согласны с вынесенным решением.

Александр Третьяков является лидером нынешнего сезона. Спортсмен завоевал несколько золотых медалей на этапах Кубка Мира. Сейчас олимпийский чемпион Сочи-2014 готовится к чемпионату Европы, который пройдет 9-15 января в немецком Винтерберге.

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