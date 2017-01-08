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Более 200 красноярцев пробежали полумарафон в 20-градусный мороз

Главная Спорт
Красноярск
12:34 8 Января 2017
общество, спорт, забег
Автор: Sibnovosti.ru
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На острове Отдыха в Красноярске состоялся Рождественский полумарафон. На дистанцию в 20-градусный мороз вышли 205 человек — рекордное количество участников, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Участникам предлагали преодолеть дистанции 21,1 км или 5,275 км. Все места на этот забег были «раскуплены» за неделю до мероприятия. Борьба велась в 16 возрастных категорий.

В абсолютном зачете среди мужчин победу одержал Андрей Путинцев (01:16:24), у женщин лучшее время показала Анастасия Пугачева (01:40:31). Компанию красноярцам на пьедесталах составили бегуны из Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Братска, Дивногорска, Железногорска, Канска, Сосновоборска и других городов.

Добавим, «Рождественский полумарафон» проводится с 1994 года. За многолетнюю историю соревнования несколько раз проводились и в тридцатиградусный мороз.

Фото: vk.com/event133333009

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