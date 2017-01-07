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Футболист «Енисея» устроил тренировку в зимней тайге

Главная Спорт
Красноярск
14:00 7 Января 2017
енисей, футбол, красноярск, спорт, футболисты
Автор: Sibnovosti.ru
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Футболист «Енисея» Михаил Комков организовал необычную подготовку ко второй части сезона. Видеозапись тренировки форварда в тайге опубликована в официальной группе команды «ВКонтакте».

Сначала Комков отрабатывает дриблинг, обводя воткнутые в снег дрова. Это упражнение футболист повторяет несколько раз. Затем камера выхватывает Комкова, бегущего по лесной дороге в спортивной экипировке.

Методы работы футболиста удивили и восхитили болельщиков «Енисея». В комментариях фанаты отмечают, что такие «подвиги» гарантируют место в основном составе, и сравнивают Комкова с известным киноперсонажем Рокки. Также болельщики надеются, что видеозапись не посмотрят представители известных европейских клубов, которые «могут выкупить его раньше времени».

Сейчас «Енисей» официально находится в отпуске. В ближайшее время футболисты отправятся на сборы перед Кубком ФНЛ и заключительной частью сезона в первой лиге.

Михаил Комков вернулся в «Енисей» летом прошлого года. До этого воспитанник красноярского футбола играл за «Краснодар», «Кубань», «Химки», «Анжи», «Томь» и «Тосно». В текущем сезоне футболист 5 раз выходил на поле в матчах ФНЛ, но ни разу не смог поразить ворота.

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