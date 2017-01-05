«Енисей» в Кубке FIBA Europe разгромил «Бенфику»

Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» провела матч Кубка ФИБА Европа против португальской «Бенфики». Встреча закончилась со счетом 99-69 в пользу красноярцев.

Команда из Португалии ранее сумела нанести поражение финалисту прошлого сезона Кубка — французскому «Элан Шалон». Во втором групповом этапе начали с домашнего поражения от голландского «Гронинген».

Матч в Красноярске состоялся 4 января в «Арене.Север».

На большой перерыв красноярцы ушли с преимуществом «+15», а во второй половине встречи довели счет до разгромного.

«Енисей» — «Бенфика» – 99:69 (21:13, 29:22, 27:18, 22:16)

«Енисей»: Элегар (22), Тэйлор (14), Трушкин (10), Браймох (9 + 6 подборов), Мартынов (9).

«Бенфика»: Холлис (19 + 7 подборов), Барбер (13), Мораиш (11), Раивио (10).

«Мы находились в очень тяжелых условиях — сложный перелет из Лиссабона более 7 тысяч км туда-обратно. Ни в коем случае не считаем это оправданием. Первые 7 минут мы боролись более-менее на равных, но после этого начали допускать ошибки. По моему мнению, «Енисей» закончит уверенно на первом месте в этой группе и выйдет в следующий этап», — прокомментировал после матча лавный тренер «Бенфики» Карлош Лисбоа.

«Есть проблемы со здоровьем у некоторых игроков, о которых мы не сообщаем. Ряд игровых связей был потерян. Игра началась не самым лучшим образом, упустили несколько своих атак. Но, тем не менее, были готовы к игре, через защиту практически разрушили нападение соперника и добились необходимого нам результата», — рассказал главный тренер «Енисея» Олег Окулов.