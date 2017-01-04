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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Начался прием заявок на Рождественский полумарафон в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
12:57 4 Января 2017
соревнования, рождество, участники, заявка, остров, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на острове Отдыха пройдет традиционный легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон». Участникам предстоит преодолеть дистанцию 21,1 км. Также состоится забег на дистанцию 5,275 км.

Сейчас принимаются заявки на участие в «Рождественском полумарафоне». Подать заявку на участие и оплатить стартовый взнос можно до полуночи 5 января в онлайн-режиме или в магазине «Триатлета» на улице Партизана Железняка, 40а. Организаторы уточняют, что день соревнований заявки приниматься не будут.

Стать участником полумарафона, его дистанция составляет 21,1 км, могут любители бега от 16 лет и старше. Заявки разделят на 10 возрастных категорий среди мужчин и 6 среди женщин. На дистанцию 5,275 км могут выйти все желающие от 12 лет.

Победителей соревнований в каждой возрастной группе наградят грамотой, медалями и призами. Также в рамках соревнований проводится конкурс на лучший новогодний костюм.

Соревнования начнутся 7 января, в 10.45 пройдет церемония открытия «Рождественского полумарафона». В 11.00 стартуют участники на дистанции 5,275 км, в
11.10 пройдет забег на дистанции 21,1км. В 12.00 состоится награждение победителей и призеров

на дистанции 5,275 км, в 14.30 организаторы наградят победителей и призеров на дистанции 21,1 км, также пройдет закрытие соревнований.

Организаторы отмечают, что контрольное время на дистанции 5,275 км — 1 час, 21,1 км — 3 часа.

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