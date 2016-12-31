Красноярских скелетонистов отстранили от участия в международных соревнованиях

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

По информации портала «Р-Спорт», речь идет об Александре Третьякове, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной.

Отмечается, что нарушения были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года.

«Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона) и президентом федерации Иво Ферриани, продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги», — отмечается в заявлении Федерация бобслея России (ФБР).

В соревнованиях по скелетону на Играх в Сочи российские спортсмены выиграли две медали: Александр Третьяков стал чемпионом, Елена Никитина завоевала бронзовую награду. В состав российской команды также входили Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Ранее IBSF перенесла чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был проходить в 2017 году, из Сочи в немецкий Кенигзее.

Александр Третьяков — заслуженный мастер спорта по скелетону. Многократный чемпион России, обладатель Кубка мира (2008), бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере (2010), чемпион мира (2013), чемпион Олимпийских игр в Сочи (2014). Родился 19 апреля 1985 г. в Красноярске. После окончания средней школы № 146 поступил в Сибирский государственный технологический университет, окончил финансово-экономический факультет. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXI Олимпийских играх в Ванкувере награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ольга Потылицына — скелетонистка, выступающая за сборную России с 2008 года. Чемпионка национального первенства, обладательница Кубка России, победительница этапа Кубка мира, мастер спорта. родилась 17 сентября 1989 года в Красноярске. В сборной России дебютировала 5 декабря 2008 года на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге, где сразу же попала в число призёров, финишировав третьей.