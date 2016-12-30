30 декабря
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Кубинский волейболист Йоандри Диас вернулся в «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
09:32 30 Декабря 2016
красноярск, переход, спорт, енисей, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Волейбольный «Енисей» объявил о возвращении кубинского связующего Йоандри Диаса, который играл в Красноярске на протяжении двух предыдущих сезонов. На своем официальном сайте клуб назвал трансфер «возвращением года».

Подписание Диаса прокомментировал директор «Енисея» Эдуард Носков. По словам руководителя клуба, волейболист обрадовался возможности вернуться в Красноярск.

«С первых туров было ясно, что мы будем искать связующего. Хотелось вернуть Диаса сразу, но он перенес операцию на локте в октябре. Мы знали, что реабилитация займет время примерно до Нового года. Я лично летал на переговоры с Диасом и его агентом в Польшу. Йоандри обрадовался моему появлению, было видно, что он и сам хочет вернуться в Красноярск», — цитирует Носкова пресс-служба клуба.

При этом «Енисей» разорвал трудовые соглашения сразу с двумя волейболистами. Команду покинули Деян Винчич и Николай Николов. Если болгарский легионер ушел по личным причинам, то вот со словенским связующим не удалось найти общий язык.

«Мы благодарим Деяна за игру. Он игрок высокого уровня, но, к сожалению, не вписался в стиль игры нашей команды. Не было должного взаимодействия с основными игроками, и это одна из причин, почему мы оказались внизу турнирной таблицы», — отметил Носков.

Сейчас «Енисей» идет в числе аутсайдеров Суперлиги. Подопечные Юрия Чередника занимают 12 место из 14 команд, набрав всего 12 очков в 13 играх.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Состав «Енисея» пополнил третий американский баскетболист

Состав «Енисея» пополнил третий американский баскетболист

29 Декабря 2016 г.
Энтони Хиллиард перешел из белорусского «Цмоки-Минск»
Новости Красноярска: Волейболистки «Енисея» остались без медалей Кубка России

Волейболистки «Енисея» остались без медалей Кубка России

29 Декабря 2016 г.
В матче за третье место красноярки проиграли «Протону»
Новости Красноярска: Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

28 Декабря 2016 г.
В полуфинальном матче красноярки проиграли московскому «Динамо»
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Новости Красноярска: Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

27 Декабря 2016 г.
Зрителям предлагают 500 рублей и новогодние колпаки
Новости Красноярска: Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

27 Декабря 2016 г.
Ближайшие старты сборной России намечены на январь
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

26 Декабря 2016 г.
Дороги закроют в центре города, в Зеленой Роще и на правом берегу
Новости Красноярска: 14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

27 Декабря 2016 г.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу
Новости Красноярска: Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

27 Декабря 2016 г.
Мужчина рассказал, что хотел побыть в одиночестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.