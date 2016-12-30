Кубинский волейболист Йоандри Диас вернулся в «Енисей»

Волейбольный «Енисей» объявил о возвращении кубинского связующего Йоандри Диаса, который играл в Красноярске на протяжении двух предыдущих сезонов. На своем официальном сайте клуб назвал трансфер «возвращением года».

Подписание Диаса прокомментировал директор «Енисея» Эдуард Носков. По словам руководителя клуба, волейболист обрадовался возможности вернуться в Красноярск.

«С первых туров было ясно, что мы будем искать связующего. Хотелось вернуть Диаса сразу, но он перенес операцию на локте в октябре. Мы знали, что реабилитация займет время примерно до Нового года. Я лично летал на переговоры с Диасом и его агентом в Польшу. Йоандри обрадовался моему появлению, было видно, что он и сам хочет вернуться в Красноярск», — цитирует Носкова пресс-служба клуба.

При этом «Енисей» разорвал трудовые соглашения сразу с двумя волейболистами. Команду покинули Деян Винчич и Николай Николов. Если болгарский легионер ушел по личным причинам, то вот со словенским связующим не удалось найти общий язык.

«Мы благодарим Деяна за игру. Он игрок высокого уровня, но, к сожалению, не вписался в стиль игры нашей команды. Не было должного взаимодействия с основными игроками, и это одна из причин, почему мы оказались внизу турнирной таблицы», — отметил Носков.

Сейчас «Енисей» идет в числе аутсайдеров Суперлиги. Подопечные Юрия Чередника занимают 12 место из 14 команд, набрав всего 12 очков в 13 играх.

Фото: ВК «Енисей»