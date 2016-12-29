Спорт наивысших достижений: спортивные итоги 2016 года в Красноярске

Уходящий 2016 год подарил красноярским спортивным болельщикам массу эмоций. Поводов для этого было множество: позор футбольной сборной на Евро, допинговый скандал, медали на Олимпиаде и другие события в мире спорта. Безусловно, свой вклад в общую копилку внесли и красноярские спортсмены. Sibnovosti.ru вспомнили 10 самых ярких событий в жизни спортивного Красноярска.

10. Николай Каклимов: рекорды прошлого и будущего

55-летний красноярец продолжает обновлять мировые рекорды в подтягивании, поражая общественность новыми цифрами. Если в марте Книга рекордов Гиннесса зафиксировала 4989 подтягиваний Каклимова за 12 часов, то в декабре атлет побил собственное достижение — 5825 раз. Теперь обновленные цифры должны быть утверждены на официальном уровне. Но кто знает, не замахнется ли Каклимов на новые рекорды?

Николай Каклимов. Фото: Красспорт

9. Женский волейбол: 4-е место «Енисея» в Кубке России

Под конец года спортивную общественность порадовали девушки из волейбольного «Енисея». Красноярки под управлением нового тренера Сергея Голотова закрепились в лидирующей группе Суперлиги и впервые в своей истории вышли в «Финал четырех» Кубка России. Взять трофей, правда, не получилось: проиграв два матча, «Енисей» остался на 4-м месте. Остается надеяться, что в следующем году красноярские волейболистки как минимум не снизят планку. Благо, что все ресурсы для этого есть.

Волейболистки «Енисея». Фото: ВК «Енисей»

8. Регби: победы в Европе и двойной успех в России

«Енисей-СТМ» и «Красный Яр», как и в прошлые годы, не сбавили оборотов и уверенно «приплыли» к успеху на внутренней регбийной арене. Оба раза (в чемпионате и Кубке) трофей отправлялся на правый берег Красноярска, в то время как «яровцы» довольствовались серебром. Остальные клубы не смогли навязать даже какое-либо подобие борьбы за титул.

Не устают радовать регбисты и на европейской арене. Если «Енисей-СТМ» уже можно считать опытным евробойцом (2 победы в 4 матчах группового этапа Еврокубка), то «Красный Яр» пока осваивается. Надо сказать, получается это достаточно неплохо: 100-процентный показатель в отборе (4 победы в 4 матчах) и все шансы на выход в группу Еврокубка через год.

Регбийный матч между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром». Фото: Андрей Минаев / Sibnovosti.ru

7. «Тотем»: как юные футболисты покорили мир

Юные футболисты «Тотема» летом буквально «взорвали» общественность, завоевав золото на чемпионате мира среди детских домов. По пути к титулу красноярцы не оставили шансов многим своим соперникам, а в финале одолели грозных французов. После такого триумфа к молодым футболистам пришла всенародная слава: их поздравляли известные тренеры, политики и общественные деятели, а «вишенкой на торте» стал прием у президента Владимира Путина. И все это — спустя месяц после провала основной сборной на французском Евро-2016.

Ранее красноярцы уже выигрывали чемпионат мира и становились бронзовыми призерами соревнований. Также в активе молодых футболистов «золото» чемпионата Европы. Так что можно не сомневаться: будущее у нашего футбола есть! И растет оно в Красноярске.

Футболисты «Тотема» после награждения приветствуют болельщиков. Фото: ФК «Енисей»

6. Взлет «Сокола»: лидерство в таблице и ажиотажи на кассах

Уходящий год выдался для хоккейного «Сокола» очень непростым. Прошлогодний уход главного тренера Александра Годынюка не спас «крылатых» от падения в подвал турнирной таблицы ВХЛ. В очередной раз не выйдя в плэй-офф, руководство клуба решилось пригласить опытного наставника Александра Титова, имеющего опыт решения поставленных задач.

И ведь пока все получается! Закупившись хоккеистами и заявив, что они «будут пахать на льду», Титов начал ставить команде привлекательный атакующий хоккей. Найдя общий язык, «Сокол» взлетел на вершину таблицы ВХЛ, временами даже возглавляя ее. Успехи команды не оставили равнодушными болельщиков, которые буквально до отказа забивали трибуны «Арены-Север».

Сейчас «Сокол» по-прежнему находится в «топе» ВХЛ. У красноярских хоккейных фанатов есть все шансы впервые за долгое время увидеть своих кумиров в борьбе за трофеи.

«Сокол» встречается с волжской «Ариадой». Фото: ХК «Сокол»

5. Арина Опенышева: дебют на Олимпиаде и награды мирового уровня

18-летняя пловчиха из Зеленогорска в этом году добилась, пожалуй, главного достижения в карьере любого спортсмена — участия в Олимпийских играх. На фоне бушующего допингового скандала, который «подкосил» чуть ли не половину сборной (а легкоатлетов вообще оставил без Игр), выступления Опенышевой прошли как-то тихо. В итоге пловчиха осталась без наград, однако порадовала российских болельщиков в составе сборной, выйдя в финал эстафетного заплыва. Женская команда России заняла 7-е место, что стало лучшим результатом за последние 20 лет.

При этом Олимпиада стала не единственным успехом Опенышевой в этом году. В апреле спортсменка выиграла золото чемпионата России, а в декабре — бронзу мирового первенства.

Арина Опенышева. Фото: Sibnovosti.ru

4. Александр Третьяков: мировое лидерство и «допинговый виски»

Александр Третьяков уже несколько лет входит в число ведущих скелетонистов планеты. В этом году свое превосходство спортсмен неоднократно доказал на этапах Кубка мира, где завоевал несколько наград высшей пробы. Кроме того, Третьяков записал на свой счет серебро февральского чемпионата мира.

Выступления скелетониста омрачил разве что допинговый скандал — СМИ сообщали о присутствии красноярца в скандально известном «докладе Макларена». Якобы спортсмен пил виски, в котором был размешан допинг. Однако сам Третьяков все обвинения в свой адрес опровергает.

В декабре скелетонист вошел в расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Так что болельщики вполне могут ожидать от кумира еще больших достижений.

Александр Третьяков. Фото: МИА «Россия сегодня»

3. Баскетбольный «Енисей»: европейская история и российское будущее

Баскетболисты «Енисея» в этом году по-хорошему удивили своих фанатов. Весной подопечные Олега Окулова впервые в своей истории вышли в «Финал четырех» Еврокубка ФИБА, где в достойной борьбе заняли 4-е место. В новом сезоне, усилившись легионерами, «Енисей» на всех парах мчится к очередной борьбе за трофей.

Не забывают красноярцы и про матчи на внутренней арене. Игры Единой Лиги ВТБ привлекают внимание не меньше, чем еврокубковые баталии. А посмотреть действительно есть на что, особенно когда в Красноярск приезжают ЦСКА, УНИКС, «Химки» и другие лидеры российского баскетбола. А когда «Енисей» еще и дает бой (сразу вспоминается сенсация в Краснодаре), болельщики готовы поддерживать «своих» вдвойне.

Баскетболист «Енисея» Тони Тэйлор с мячом. Фото: БК «Енисей»

2. Хоккей с мячом: рекорды Ломанова-младшего и «дело Ломанова-старшего»

Хоккей с мячом, хоть и считается истинно российским и даже красноярским видом спорта, все равно привлекает внимание болельщиков многих стран мира. Поэтому успехи и неудачи «мячика» всегда обсуждаются с особым мнением.

Особняком стоят рекорды легендарного хоккеиста Сергея Ломанова-младшего. В феврале спортсмен выиграл очередное золото чемпионатов мира в составе сборной, став единственным девятикратным победителем турниров. А в марте Ломанов установил уникальное достижение на внутренней арене, первым забив 1000 мячей в чемпионатах страны. Успех по достоинству оценили болельщики, подарив Ломанову памятный значок. Добившись всех возможных успехов, Сергей Сергеевич решил сменить обстановку и в мае уехал покорять Швецию в составе «Венерсборга».

Сергей Ломанов-младший. Фото: МИА «Россия сегодня»

Если младший Ломанов может занести 2016 год себе в актив, то вот у его отца — Сергея Ломанова-старшего — дела обстоят не столь радужно. В феврале главный тренер «Енисея» получил пятиматчевую дисквалификацию от Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) за якобы попадание в судейскую комнату после игры. Казалось бы, конфликт исчерпан, но в декабре спортивную общественность поразила новость о долгосрочном отстранении тренера.

Противостояние «Ломанов — федерация» уже прокомментировали губернатор Виктор Толоконский, министр спорта Павел Колобков, глава Минобороны Сергей Шойгу, боксер и депутат Николай Валуев, бизнесмен Анатолий Быков и другие видные общественные деятели. И, судя по всему, конфликт еще далеко не исчерпан, ведь Ломанов не считает себя виновным и намерен добиться отмены решения.

Кстати, не исключено, что именно ссора Сергея Ивановича и ФХМР повлияла на судьбу Ломанова-младшего в сборной. В конце декабря спортсмен заявил, что не поедет на ближайший чемпионат мира, который пройдет в Швеции. Так что, к сожалению, взять 10-е золото в ближайшее время не удастся.

Сергей Ломанов-старший. Фото: ХК «Енисей»

1. Футбольный «Енисей»: от свиной головы и ПФЛ до ЦСКА и борьбы за Премьер-лигу

ФК «Енисей» в этом году можно назвать главным спортивным ньюсмейкером Красноярска. За год в футболе произошло больше резонансных событий, чем за последние несколько лет. И каждый эпизод достоин отдельного внимания.

Все началось в весенней части сезона, когда «Енисей», ведомый известным тренером Омари Тетрадзе и показывавший неплохую игру, вдруг «забуксовал». Выиграв всего две игры и потерпев несколько обидных поражений, Тетрадзе подал в отставку, однако команду это не спасло. В итоге «Енисей» занял место в зоне вылета из ФНЛ, что означало переход в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, второй дивизион).

Такое положение дел, по понятным причинам, никак не устраивало болельщиков. Всю вину на происходящее фанаты возложили на руководство клуба в лице президента Виктора Кардашова и директора Владимира Евтушенко. Особо активные болельщики даже подбросили чиновникам свиную голову, намекнув на расправу в традициях мафиози. В итоге болельщикам удалось добиться своего — Евтушенко ушел в отставку, а Кардашов практически перестал заниматься клубом.

Что же касается Тетрадзе, то он после увольнения дал яркую пресс-конференцию, на которой назвал «Енисей» «лучшей командой» и раскритиковал руководство. После красноярского провала специалист уехал в Казахстан, где сейчас тренирует «Тобол».

Омари Тетрадзе критикует руководство «Енисея» на пресс-конференции. Фото: Sibnovosti.ru

Несмотря на место в зоне аутсайдеров, «Енисей» сохранил прописку в первой лиге благодаря «Смене» из Комсомольска-на-Амуре, которая отказалась повышать свой класс из-за финансовых трудностей. После этого в клубе началась масштабная перестройка: директором стал любимец фанатов Денис Рубцов, а главным тренером был назначен легендарный футболист «Спартака» Андрей Тихонов. В команду вернулись кумиры красноярцев — Александр Харитонов, Павел Рожков, Максим Семакин и Михаил Козлов. Обновленный «Енисей» преобразился и заиграл по-новому, несмотря на первоначальные трудности. На стадион вернулись болельщики, а прежние скандалы потихоньку утихли.

Андрей Тихонов. Фото: Sibnovosti.ru

Высшей точкой наслаждения для красноярских фанатов стала сенсационная, историческая и уже легендарная победа над самим ЦСКА во главе с Леонидом Слуцким. И пусть «армейцы» вышли на поле без своих лидеров, успех над чемпионами страны трудно переоценить. Билеты на стадион «Центральный» разлетелись за несколько дней, а болельщики стояли в километровых очередях, чтобы попасть на игру. Более 16 000 болельщиков изо всех сил гнали «Енисей» вперед, и футболисты смогли их услышать, победив со счетом 2:1. После этой победы уровень поддержки «Енисея», Тихонова и компании взлетел до небес.

Александр Ломакин (слева) и Азер Алиев после гола в ворота ЦСКА. Фото: ФК «Енисей»

Сейчас «Енисей» уже не играет в Кубке, обидно проиграв «Сибири», однако имеет все шансы на попадание в Премьер-лигу — впервые в своей истории. Болельщики надеются и верят, что эта мечта в Новом году обязательно сбудется.