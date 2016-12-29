Состав «Енисея» пополнил третий американский баскетболист

Баскетбольный «Енисей» объявил о подписании контракта с американским форвардом Энтони Хиллиардом. Новичок команды будет выступать в майке с номером 1. Рост баскетболиста — 195 см, вес — 92 кг.

Энтони Хиллиард родился 28 июня 1986 года в Северной Каролине (США). Свою карьеру начинал в 2005 году в составе команды «Викинги» (NCAA, Американская ассоциация студенческого спорта). В 2009 году баскетболист уехал в Бельгию, где подписал контракт с «Вервье-Пепинстером». Спортсмен также играл за итальянские и немецкие клубы.

В 2014 году Хиллиард пополнил состав финского «Байзонса», играюшего в Единой Лиге ВТБ, а через год ушел в «Цмоки-Минск» из этого же турнира. Американец стал лидером белорусской команды, набирая по 15 очков за матч в прошлом сезоне. Интересно, что баскетболист стал одним из игроков «Цмоки», который во всех матчах «регулярки» выходил в «старте».

Добавим, сейчас в составе «Енисея» уже выступают два игрока с американским паспортом — Фрэнк Элегар и Тони Тэйлор. При этом оба баскетболиста являются лидерами команды и стабильно приносят очки.

Фото: официальный сайт БК «Енисей»

Видео: Единая Лига ВТБ