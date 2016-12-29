Волейболистки «Енисея» остались без медалей Кубка России

Женская команда волейбольного «Енисея» не смогла завоевать медали Кубка России. В матче за третье место красноярки проиграли «Протону» из Саратова. Игра прошла в Казани на площадке волейбольного центра «Санкт-Петербург».

Команды показали равную и напряженную борьбу в каждой партии. Первый сет завершился перестрелкой «на больше-меньше», которую выиграли волейболистки из Саратова (26:24). Во второй партии «Протон» одержал победу лишь в самой концовке — 25:23. На третий сет сил у красноярок не осталось — 19:25. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Протона».

Поражение прокомментировал главный тренер «Енисея» Сергей Голотов. По словам специалиста, судьбу матча решило большое количество ошибок.

«К сожалению, у нас нет в составе Макаровой, которая забивала с 70%-й эффективностью. Такого игрока у нас нет. Мы пытались противостоять общей игрой, но где-то у нас не пошел прием. А мы очень зависим от приема, потому что у нас нет таких мощных нападающих, как Гончарова, Васильева или Макарова. Даже 4-е место на Кубке России для «Енисея» впервые, но руководство всё равно будет расстраиваться. В чемпионате в Саратове мы до этого выигрывали 3:0, сейчас проиграли 0:3 – это обидно. Но таков спорт. Где-то нам не повезло в концовках партий – особенно в первой. Были свои ошибки, даже грубейшие ошибки. Первая партия все это, в принципе, и проявила», — цитирует Голотова официальный сайт казанского «Динамо».

Несмотря на поражение и итоговое 4-е место, «Енисей» добился исторического результата. Впервые в истории красноярская женская волейбольная команда сыграла в решающей стадии Кубка России. «Протон», в свою очередь, поднялся на пьедестал почета впервые за 9 лет — в последний раз волейболистки из Саратова выигрывали медали в 2007 году (под названием «Балаковская АЭС»).

Обладателем Кубка России стали волейболистки казанского «Динамо». В финале хозяйки паркета переиграли «Динамо» (Москва) со счетом 3:1. Для Казани трофей стал уже третьим в истории — ранее волейболистки «Динамо» брали Кубок в 2010 и 2012 годах.

Фото: Роман Кручинин / ЖВК «Динамо» (Казань)