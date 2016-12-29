29 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Волейболистки «Енисея» остались без медалей Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
08:32 29 Декабря 2016
спорт, красноярск, волейбол, кубок, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Женская команда волейбольного «Енисея» не смогла завоевать медали Кубка России. В матче за третье место красноярки проиграли «Протону» из Саратова. Игра прошла в Казани на площадке волейбольного центра «Санкт-Петербург».

Команды показали равную и напряженную борьбу в каждой партии. Первый сет завершился перестрелкой «на больше-меньше», которую выиграли волейболистки из Саратова (26:24). Во второй партии «Протон» одержал победу лишь в самой концовке — 25:23. На третий сет сил у красноярок не осталось — 19:25. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Протона».

Поражение прокомментировал главный тренер «Енисея» Сергей Голотов. По словам специалиста, судьбу матча решило большое количество ошибок.

«К сожалению, у нас нет в составе Макаровой, которая забивала с 70%-й эффективностью. Такого игрока у нас нет. Мы пытались противостоять общей игрой, но где-то у нас не пошел прием. А мы очень зависим от приема, потому что у нас нет таких мощных нападающих, как Гончарова, Васильева или Макарова.

Даже 4-е место на Кубке России для «Енисея» впервые, но руководство всё равно будет расстраиваться. В чемпионате в Саратове мы до этого выигрывали 3:0, сейчас проиграли 0:3 – это обидно. Но таков спорт. Где-то нам не повезло в концовках партий – особенно в первой. Были свои ошибки, даже грубейшие ошибки. Первая партия все это, в принципе, и проявила», — цитирует Голотова официальный сайт казанского «Динамо».

Несмотря на поражение и итоговое 4-е место, «Енисей» добился исторического результата. Впервые в истории красноярская женская волейбольная команда сыграла в решающей стадии Кубка России. «Протон», в свою очередь, поднялся на пьедестал почета впервые за 9 лет — в последний раз волейболистки из Саратова выигрывали медали в 2007 году (под названием «Балаковская АЭС»).

Обладателем Кубка России стали волейболистки казанского «Динамо». В финале хозяйки паркета переиграли «Динамо» (Москва) со счетом 3:1. Для Казани трофей стал уже третьим в истории — ранее волейболистки «Динамо» брали Кубок в 2010 и 2012 годах.

Фото: Роман Кручинин / ЖВК «Динамо» (Казань)

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

28 Декабря 2016 г.
В полуфинальном матче красноярки проиграли московскому «Динамо»
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Новости Красноярска: Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

27 Декабря 2016 г.
Зрителям предлагают 500 рублей и новогодние колпаки
Новости Красноярска: Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

27 Декабря 2016 г.
Ближайшие старты сборной России намечены на январь
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» проиграл ЦСКА с разницей «-22»

Баскетбольный «Енисей» проиграл ЦСКА с разницей «-22»

27 Декабря 2016 г.
Красноярцы сумели навязать борьбу, однако ЦСКА добился победы
Новости Красноярска: Футболист «Енисея» Александр Ломакин перешел в «Урал»

Футболист «Енисея» Александр Ломакин перешел в «Урал»

27 Декабря 2016 г.
Полузащитник подписал долгосрочный контракт
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

27 Декабря 2016 г.
Жертвы центра косметологии требуют разобраться с бизнесменами
Новости Красноярска: Автоледи погибла в «перевертыше» на трассе под Ачинском

Автоледи погибла в «перевертыше» на трассе под Ачинском

24 Декабря 2016 г.
Женщина не справилась с управлением транспортного средства
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.