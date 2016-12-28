28 декабря
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Волейболистки «Енисея» выбыли из борьбы за Кубок России

Главная Спорт
Красноярск
08:55 28 Декабря 2016
спорт, красноярск, волейбол, енисей, казань, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Женская команда волейбольного «Енисея» не смогла выйти в финал Кубка России. В полуфинальном матче красноярки проиграли московскому «Динамо». Игра прошла 27 декабря на площадке Центра волейбола «Санкт-Петербург» в Казани.

Москвички не испытали особых трудностей в игре с «Енисеем». В каждой партии волейболистки «Динамо» за счет опыта создавали комфортный отрыв и уверенно побеждали. Красноярки пытались навязать борьбу, но ничего не смогли сделать. В итоге действующие чемпионки России выиграли со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Поражение прокомментировал главный тренер «Енисея» Сергей Голотов. По словам специалиста, причиной проигрыша стало большое количество ошибок. Также тренер отметил сильные стороны соперника.

«Сегодня москвички были явно сильнее. Гончарова реализовала, наверно, 90% своих атак. И конечно, им много добавила де ла Круз. Остальные тоже хорошо сыграли. Причина поражения? По тактике мы, в принципе, выполнили всё. Но, во-первых, мы не допрыгнули. Во-вторых, не приняли – те люди, на которых была надежда, полностью провалили приём», — рассказал Голотов журналистам.

Теперь «Енисею» предстоит игра за бронзовые медали Кубка России. В «утешительном финале» красноярки сразятся с саратовским «Протоном», который ранее проиграл «Динамо» из Казани — 1:3. Матч пройдет 28 декабря.

Победа над «Протоном» станет историческим достижением для красноярского женского волейбола. До этого представители Красноярска ни разу не попадали в тройку сильнейших на Кубке России.

Интересно, что почетный трофей с 2009 года выигрывают только волейболистки общества «Динамо». За это время трижды Кубок уезжал в Москву, дважды — в Казань и дважды — в Краснодар. Более того, в 2011-2013 и 2015 годах весь пьедестал почета занимали представители «Динамо».

Фото: Роман Кручинин / ВК «Динамо» (Казань)

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Новости Красноярска: Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

27 Декабря 2016 г.
Зрителям предлагают 500 рублей и новогодние колпаки
Новости Красноярска: Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

27 Декабря 2016 г.
Ближайшие старты сборной России намечены на январь
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» проиграл ЦСКА с разницей «-22»

Баскетбольный «Енисей» проиграл ЦСКА с разницей «-22»

27 Декабря 2016 г.
Красноярцы сумели навязать борьбу, однако ЦСКА добился победы
Новости Красноярска: Футболист «Енисея» Александр Ломакин перешел в «Урал»

Футболист «Енисея» Александр Ломакин перешел в «Урал»

27 Декабря 2016 г.
Полузащитник подписал долгосрочный контракт
Новости Красноярска: Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

26 Декабря 2016 г.
Бизнесмен и политик считает, что тренер «должен защитить себя сам»
Новости компаний
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Суд закрыл торговый центр «Вавилон» в Красноярске

Суд закрыл торговый центр «Вавилон» в Красноярске

23 Декабря 2016 г.
Торговый центр откроют только после устранения нарушений
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

23 Декабря 2016 г.
Пожар тушили два часа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.