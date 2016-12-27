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Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Главная Спорт
Красноярск
13:49 27 Декабря 2016
россия, сборная, спорт, ломанов, красноярск, хоккей с мячом
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Легендарный хоккеист Сергей Ломанов-младший пропустит чемпионат мира по бенди, который пройдет с 29 января по 5 февраля в Сандвикене. О своем решении спортсмен рассказал шведским СМИ.

Ломанов признался, что принял это решение после разговора с тренером сборной.

«Я не буду участвовать в чемпионате мира. Я был готов играть. Но учитывая то, что тренер сборной говорил после последнего турнира, я отказался. Это было стыдно слышать...», — заявил Ломанов-младший.

Ранее отец хоккеиста Сергей Ломанов-старший заявлял, что спортсмена не вызвали в сборную России якобы из-за «желания дать дорогу молодым». При этом не исключено, что отказ от услуг Ломанова-младшего связан со скандалом вокруг отца.

Напомним, Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы на 2,5 года в связи с «грубыми и циничными нарушениями». Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации.

Сергей Ломанов-младший в последние несколько лет являлся капитаном сборной России по бенди. Хоккеист в составе команды 9 раз выигрывал золото чемпионата мира и 6 раз входил в число призеров. Сейчас 36-летний спортсмен защищает цвета шведского «Венерсборга».

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