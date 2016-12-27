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Волейбольное «Динамо» набирает «фанатов» на матч против «Енисея»

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Красноярск
12:01 27 Декабря 2016
волейбол, енисей, работа, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда московского волейбольного «Динамо» набирает массовку на полуфинальный матч Кубка России против «Енисея». Объявление появилось в группе поиска работы «ВКонтакте».

«Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). Оплата 500 рублей за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва). В подарок будут новогодние колпаки и палочки», — говорится в сообщении.

По данным портала Sports.ru, автор объявления работает в московской компании «Игрокс». Фирма занимается организацией корпоративных мероприятий и тренингов.

Напомним, волейболистки «Енисея» сыграют с «Динамо» за право выхода в финал Кубка России. В параллельном матче встретятся казанское «Динамо» и саратовский «Протон». Игры намечены на 27 декабря и пройдут в Казани.

Победители полуфинальных пар сойдутся в решающем матче за трофей 28 декабря. Проигравшие поборются в «утешительном финале» за бронзовые награды.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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