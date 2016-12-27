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Сибирское агентство новостей
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Два красноярских биатлониста поедут на международные турниры

Главная Спорт
Красноярск
11:02 27 Декабря 2016
кубок, красноярск, биатлон, спорт, соревнования, сборная, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские биатлонисты Ольга Якушова и Тимур Махамбетов вошли в состав сборной России для участия в международных турнирах, намеченных на январь. Это стало известно по итогам соревнований «Ижевская винтовка», прошедших в Ижевске (Удмуртия) и Чайковском (Пермский край).

После подведения итогов турнира тренерский штаб озвучил имена биатлонистов, которые поедут на международные старты. Якушова выступит на этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Судьба Махамбетова решится после контрольных забегов на сборе основной команды в Австрии.

В первый состав биатлонной команды вошли такие известные спортсмены, как Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Антон Бабиков, Максим Цветков и Дмитрий Малышко. Основу женской сборной составили Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Команды отправятся на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Кубок IBU в Мартелле пройдет с 5 по 8 января. Этап мирового Кубка в Оберхофе намечен на те же сроки.

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