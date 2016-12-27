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Футболист «Енисея» Александр Ломакин перешел в «Урал»

Главная Спорт
Красноярск
08:32 27 Декабря 2016
футбол, переход, енисей, урал, екатеринбург, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Полузащитник футбольного «Енисея» Александр Ломакин пополнил состав «Урала» из Екатеринбурга, выступающего в Премьер-лиге. Футболист подписал контракт на 4,5 года. Стоимость трансфера оценивается в 10 млн рублей.

Ломакин признался, что переход в клуб РФПЛ «приблизил к мечте».

«Хочу поблагодарить всех за время в «Енисее», а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Всем большое спасибо. У каждого есть свои мечты и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей.

Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода — просто отличные. За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз.

Желаю команде только удачи. Частичка «Енисея» навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями», — цитирует Ломакина пресс-служба «Енисея».

Переход футболиста прокомментировал главный тренер «Урала» Александр Тарханов. По словам специалиста, переход Ломакина — правильное решение для обеих сторон.

«Мы вели переговоры с «Енисеем» о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в «Урал», хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб — правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в Премьер-Лиге.

В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку, и что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей.

Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде», — рассказал Тарханов пресс-службе «Урала».

По данным команды из Екатеринбурга, Ломакин присоединится к «Уралу» в январе. В составе «шмелей» футболист начнет подготовку ко второй части сезона в РФПЛ.

Александр Ломакин пришел в «Енисей» в 2014 году из московского «Локомотива», чьим воспитанником он является. В 2015 году он ненадолго уезжал в португальскую «Лейрию» на правах аренды.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник забил 7 мячей в 21 матчах. Ломакин стал автором победного мяча в кубковом матче с ЦСКА.

В свое время Александр Ломакин был капитаном юношеской сборной России, за которую провел 25 матчей и забил 12 голов. В числе качеств молодого футболиста эксперты отмечают хорошее видение поля, умение отдать точный пас и уверенность в себе.

Новая команда Ломакина сейчас находится в подвале турнирной таблицы РФПЛ. «Урал» занимает 13-е место, набрав 14 очков в 17 матчах. Самым известным игроком «шмелей» является экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко. Возглавляет «Урал» известный тренер Александр Тарханов, который является воспитанником красноярского футбола.

Александр Ломакин (слева на переднем плане) после победного гола в ворота ЦСКА. Фото: ФК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ФК "Енисей"
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