26 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Главная Спорт
Красноярск
14:25 26 Декабря 2016
хоккей с мячом, енисей, ломанов, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Известный политик и бизнесмен Анатолий Быков предложил главному тренеру «Енисея» Сергею Ломанову извиниться перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР). Быков считает, что специалист ведет себя неправильно.

«Мы видим, как идет конфликт с главным тренером и федерацией. Я знаю и ту, и другую сторону. Я прекрасно понимаю, что требуется от тренера. Тренер должен тренировать и не залазить в политику. Я хорошо знаю Сергея Ломанова — как тренера, так и его человеческие качества. Это звезда! И он лично, и его сын. Но когда команда проиграет, Ломанов всегда кричит, что их засудили, и при этом начинает ругаться с президентом федерации. Я считаю, это неправильно», — рассказал Быков изданию KrasNews.com.

По словам бизнесмена, Ломанову следует собрать специальную пресс-конференцию и принести свои извинения спортивным чиновникам.

«В Хабаровске я перед президентом его защищал, просил, чтобы он не мешал команде играть. Ведь на спорт и на команду смотрит молодежь. А потом я увидел, что команда начала разъезжаться. Нам не хватает идейности и патриотизма. Им лишь бы платили. Им и здесь платили хорошую заработную плату, а они все равно уехали. Я не хочу их обсуждать, это их личное. А Ломанову надо просто набраться мужества и извиниться. Надо просто устроить пресс-конференцию и извиниться», — заявил Быков.

Однако Сергей Ломанов не согласился с мнением бизнесмена. В интервью Sibnovosti.ru тренер заявил, что не собирается извиняться перед федерацией.

«Слова Быкова не имеют ничего общего с объективностью. Почему я должен извиняться ни за что? Тем более Анатолий Петрович не знает ситуации досконально, а только со слов другого человека. У него, видимо, своя информация, а у нас — своя. Я считаю, что я прав. Более того, скорее федерации нужно извиниться передо мной, а не мне перед ней», — заявил специалист.

Напомним, Сергей Ломанов был отстранен от руководства «Енисеем» на 2,5 года. Дисквалификацию с формулировкой «за грубые и циничные нарушения» вынесла Федерация хоккея с мячом России.

Ранее за Ломанова заступились губернатор Виктор Толоконский и министр обороны Сергей Шойгу. Также в пользу тренера высказались болельщики, создавшие петицию и флэшмоб «За Ломановым — правда!».

Интересно, что Анатолий Быков является давним поклонником хоккейного «Енисея». Бизнесмен неоднократно летал на выездные матчи команды. Также Быков помогал клубу с изданием исторической книги о «Енисее».

Фото: ХК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ХК «Енисей»
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» в драматичном матче одолели «Нефтяник»

Волейболисты «Енисея» в драматичном матче одолели «Нефтяник»

26 Декабря 2016 г.
Победитель определился только в пятой партии
Новости Красноярска: 55-летний красноярец побил два мировых рекорда по подтягиванию

55-летний красноярец побил два мировых рекорда по подтягиванию

26 Декабря 2016 г.
Спортсмен подтягивался без остановки 12 часов
Новости Красноярска: «Сокол» проиграл «Рубину» в заключительном матче года

«Сокол» проиграл «Рубину» в заключительном матче года

26 Декабря 2016 г.
Поражение отбросило красноярцев за пределы первой пятерки
Новости Красноярска: «СКА Нефтяник» обыграл «Енисей» на ЧР по хоккею с мячом

«СКА Нефтяник» обыграл «Енисей» на ЧР по хоккею с мячом

25 Декабря 2016 г.
Команда из Хабаровска выиграла со счетом 5:1
Новости Красноярска: Экс-футболисту «МЮ» Бербатову предложили перейти в «Енисей»

Экс-футболисту «МЮ» Бербатову предложили перейти в «Енисей»

23 Декабря 2016 г.
Необычную инициативу предложил действующий игрок «красно-синих»
Новости Красноярска: Юные красноярские баскетболисты готовятся к играм Евролиги

Юные красноярские баскетболисты готовятся к играм Евролиги

23 Декабря 2016 г.
В январе спортсмены уедут в Ригу
Новости компаний
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

21 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный»
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.