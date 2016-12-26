Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Известный политик и бизнесмен Анатолий Быков предложил главному тренеру «Енисея» Сергею Ломанову извиниться перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР). Быков считает, что специалист ведет себя неправильно.

«Мы видим, как идет конфликт с главным тренером и федерацией. Я знаю и ту, и другую сторону. Я прекрасно понимаю, что требуется от тренера. Тренер должен тренировать и не залазить в политику. Я хорошо знаю Сергея Ломанова — как тренера, так и его человеческие качества. Это звезда! И он лично, и его сын. Но когда команда проиграет, Ломанов всегда кричит, что их засудили, и при этом начинает ругаться с президентом федерации. Я считаю, это неправильно», — рассказал Быков изданию KrasNews.com.

По словам бизнесмена, Ломанову следует собрать специальную пресс-конференцию и принести свои извинения спортивным чиновникам.

«В Хабаровске я перед президентом его защищал, просил, чтобы он не мешал команде играть. Ведь на спорт и на команду смотрит молодежь. А потом я увидел, что команда начала разъезжаться. Нам не хватает идейности и патриотизма. Им лишь бы платили. Им и здесь платили хорошую заработную плату, а они все равно уехали. Я не хочу их обсуждать, это их личное. А Ломанову надо просто набраться мужества и извиниться. Надо просто устроить пресс-конференцию и извиниться», — заявил Быков.

Однако Сергей Ломанов не согласился с мнением бизнесмена. В интервью Sibnovosti.ru тренер заявил, что не собирается извиняться перед федерацией.

«Слова Быкова не имеют ничего общего с объективностью. Почему я должен извиняться ни за что? Тем более Анатолий Петрович не знает ситуации досконально, а только со слов другого человека. У него, видимо, своя информация, а у нас — своя. Я считаю, что я прав. Более того, скорее федерации нужно извиниться передо мной, а не мне перед ней», — заявил специалист.

Напомним, Сергей Ломанов был отстранен от руководства «Енисеем» на 2,5 года. Дисквалификацию с формулировкой «за грубые и циничные нарушения» вынесла Федерация хоккея с мячом России.

Ранее за Ломанова заступились губернатор Виктор Толоконский и министр обороны Сергей Шойгу. Также в пользу тренера высказались болельщики, создавшие петицию и флэшмоб «За Ломановым — правда!».

Интересно, что Анатолий Быков является давним поклонником хоккейного «Енисея». Бизнесмен неоднократно летал на выездные матчи команды. Также Быков помогал клубу с изданием исторической книги о «Енисее».

Фото: ХК «Енисей»