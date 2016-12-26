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Волейболисты «Енисея» в драматичном матче одолели «Нефтяник»

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Красноярск
10:10 26 Декабря 2016
спорт, волейбол, енисей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты «Енисея» в тяжелейшем матче Суперлиги обыграли «Нефтяник». Игра прошла 25 декабря на площадке Дворца спорта «Олимпийский» в Оренбурге. Перед началом встречи игроки и болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем минутой молчания.

Матч начался в обоюдоострой борьбе. В течение всей первой партии команды не могли оторваться друг от друга. В конце сета «Енисей» попытался создать задел, но взятый тренером хозяев тайм-аут в итоге принес успех «Нефтянику» — 25:23.

Равная борьба продолжилась и во второй партии. Команды цеплялись за каждое очко до конца игрового отрезка. Более удачливыми оказались красноярцы, переигравшие хозяев «на больше-меньше» — 26:24.

Третья партия поначалу складывалась по предыдущим сценариям, однако ближе к середине «Енисей» перехватил инициативу и ушел вперед (20:17). Взятый тренером «Нефтяника» тайм-аут не принес желаемого результата. Красноярцы уверенно победили в сете — 25:22.

Начало четвертого сета осталось за «Енисеем» (8:3), но оренбургские волейболисты сумели спасти игру и выровнять положение ближе к концу партии. Эмоциональный подъем придал сил «Нефтянику», который спокойно довел дело по победы — 25:22.

Пятая партия прошла в сверхнапряженной борьбе. Хозяева имели все шансы на итоговый успех, ведя со счетом 12:9, но «Енисей» сравнял игру и в итоге вырвал победу — 15:13 и 3:2 по сетам.

Главный тренер «Енисея» Юрий Чередник назвал игру красивой и похвалил волейболистов соперника.

«Сегодня была очень эмоциональная игра, важная и нужная для обоих соперников. Мы увидели красивый волейбол на площадке. Команды продемонстрировали равную игру, где-то мы чуть лучше были, где-то оренбуржцы, но в концовке нам, наверное, немного повезло. Проигрывая 12:9 многие уже могли сказать, что это все. Хочу сказать слова благодарности тренеру оренбуржцев, потому что «Нефтяник» – хорошая команда», — сказал Чередник после матча.

Победа над «Нефтяником» оставила «Енисей» на 12-м месте в таблице Суперлиги, но при этом максимально приблизила к первой десятке. Сейчас в активе красноярцев 12 очков, что на 2 балла меньше, чем у «Динамо-ЛО», идущего 10-м.

Интересно, что следующий матч подопечные Чередника вновь сыграют с «Нефтяником». Встреча пройдет 8 января во Дворце спорта им. Дворкина в Красноярске.

Фото: ВК «Нефтяник»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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