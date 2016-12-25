«СКА Нефтяник» обыграл «Енисей» на ЧР по хоккею с мячом

Хоккейный клуб из Хабаровска «СКА Нефтяник» обыграл команду «Енисей» со счетом 5:1. Игра состоялась 24 декабря на красноярском льду.

Хоккейный матч начался с атак обоих сторон. Уже на 26 минуте Кирилл Петровский из хабаровской команды открыл счет игры. Спустя несколько минут «Енисей» сравнял счет, а затем «СКА Нефтяник» снова вырвался вперед. Оставшиеся 20 минут прошли в непрерывных атаках красноярской команды. Роман Черных сделал несколько сейвов. Результат игры - 5:1 в пользу гостей.

Примечательно, что несмотря на 40-градусный мороз, поддержать любимые хоккейные команды пришли около двух тысяч зрителей. Добавим, что в этом году из пяти матчей «Енисей» смог выиграть только один - в самом начале игрового сезона. 25 декабря в 19:00 обе команды снова померятся силами на первом этапе ЧР Суперлига- 2016-2017.

Фото: ХК «Енисей»