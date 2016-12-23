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Экс-футболисту «МЮ» Бербатову предложили перейти в «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
16:05 23 Декабря 2016
красноярск, енисей, футбол, спорт, болгария, футболисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Болгарский легионер футбольного «Енисея» Росен Колев признался, что его известный соотечественник Димитар Бербатов не отказался бы от игры в Красноярске. Сейчас 35-летний футболист не трудоустроен ни в одном из профессиональных клубов.

«Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем свои показатели доктору «Енисея», дабы держать себя в тонусе. Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут», — рассказал Колев газете «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Енисей» находится в отпуске. После Нового года футболисты отправятся на сборы перед второй половиной сезона и Кубком ФНЛ, намеченным на февраль.

Димитар Бербатов известен по выступлениям за английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», французский «Монако» и немецкий «Байер». Последним клубом болгарина стал греческий ПАОК, где он отыграл 17 матчей и забил 4 гола. Кроме того, Бербатов на протяжении 11 лет выступал за сборную Болгарии.

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