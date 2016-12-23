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Сибирское агентство новостей
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Юные красноярские баскетболисты готовятся к играм Евролиги

Главная Спорт
Красноярск
11:17 23 Декабря 2016
баскетбол, соревнования, красноярск, спорт, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский баскетбольный клуб «Galaxy», составленный из игроков 2001 года рождения, в январе отправится в Ригу на второй этап Евролиги. Сейчас команда активно готовится к самому престижному в Европе баскетбольному юношескому турниру.

«Galaxy» создан на базе баскетбольной команды СДЮСШОР «Красноярск». Юноши не раз становились чемпионами Красноярска, Красноярского края и Сибири, а также дважды играли в финале первенства России. Перед Евролигой баскетболисты выступят на первенстве страны и оттуда сразу улетят на международные матчи.

«СДЮСШОР «Красноярск» — команда городская, финансируется из бюджета. Городской бюджет не предусматривает финансирования международных соревнований. Поэтому я создал, по сути, частный клуб на базе муниципального. Спортсмены растут. Выступая только в календарных соревнованиях, им сложно стать профессионалами. Парням необходимы игры на другом уровне. Поэтому в чемпионатах города, края и страны мы выступаем как СДЮСШОР «Красноярск», а вот в Евролиге — как «Galaxy». Средства на поездки ищем сами. Помогают родители, иногда находятся спонсоры. Была помощь от губернатора края Виктора Толоконского и министерства спорта», — рассказывает главный тренер команды Александр Лойко.

«Galaxy» уже три года участвует в крупнейших европейских юношеских турнирах — Евролиге и Еврокубке, проводимых под эгидой FIBA. В прошлом сезоне команда вышла в «финал четырех» Еврокубка и в итоге заняла второе место. Стоит отметить, что в этих соревнованиях участвуют сильнейшие юношеские клубы из 26 стран Европы.

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