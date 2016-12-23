Олег Окулов: «Однажды я сходил на «Столбы» в 25-градусный мороз»

Главный тренер баскетбольного «Енисея» Олег Окулов стал одним из творцов успеха своей команды, идущей в зоне плей-офф Единой Лиги ВТБ и имеющей все шансы на успех в Кубке ФИБА Европа. В интервью Sibnovosti.ru специалист рассказал о своей работе, выделил самые интересные матчи года и признался, что ходил на экскурсии в 25-градусный мороз.

Начало сезона. Подведение промежуточных итогов

«Енисей» встретит Новый год на 7-м месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. В своей еврокубковой подгруппе красноярцы идут лидерами (2 победы в 2 матчах). Окулов считает, что промежуточные итоги несут больше позитива, чем негативных эмоций.

«Общие итоги сезона пока еще рано подводить. Пока мы больше выиграли, чем проиграли. Вообще мы провели хороший отрезок, уступив только лидерам. Можно было бы назвать его идеальным, но для этого нам стоило выигрывать у «Астаны». Но последнее слово в этой встрече все же осталось за лидером «Астаны» Робертом Лоури. В решающей атаке американец едва не потерял мяч и атаковал с сумасшедшим сопротивлением, но все же забил невероятный трехочковый с сиреной, подаривший его команде победу. За исключением игры с «Астаной», все свои матчи мы выиграли. Тренер не всегда может быть доволен качеством игры своей команды. Но все-таки отмечу, что существует серьезная разница между пятеркой команд-лидеров и командами ниже 6 места. Поэтому победа над лидером обычно и воспринимается как сенсация»

В первой части сезона «Енисей» провел несколько ярких матчей. Достаточно вспомнить выездную сенсацию в Краснодаре или матч в Перми, выигранный после отставания «-19». Однако Олег Германович отметил и другие игры своей команды.

«Мы провели большое количество игр, поэтому выделить какой-либо матч сложно. Если не вникать в подробности, а просто ответить «в лоб», то выделю матч против «Астаны», который мы дважды выиграли и трижды проиграли, а также домашний матч с «Сигалом», когда наш игрок принял единственно верное решение и принес победу»

Сейчас «Енисей» играет на два фронта — в России и в еврокубковых соревнованиях. Окулов считает, что оба турнира имеют важное значение для команды.

«Единая Лига ВТБ – наш основной турнир. В системе российского баскетбола он занимает элитное положение, поэтому для нас он приоритетнее. Но есть взаимосвязь. Многие игроки хотят играть в еврокубках. Условно говоря, Хуан Карлос Наварро (легендарный баскетболист испанской «Барселоны» — прим. ред.) не поедет играть в команду Еврочелленджа. Да и для болельщиков «Енисея» важно смотреть не только на российские команды. Пусть Кубок FIBA — третий по значимости в Европе, но он все равно интересен»

Чтобы поддерживать игровой стимул, любой команде необходим правильный настрой. Главный тренер должен грамотно подготовить своих игроков к предстоящему матчу. Окулов рассказал основные моменты в «настройке» баскетболистов.

«Прежде всего, мы разбираем команду соперника — нужно определить, что он может показать. Потом мы подводим нашу команду «через ноги» и «через голову» — отрабатываем возможные варианты игры на тренировках. Потом нужно угадать с состоянием игроков — Красноярск далеко находится от европейской части России, поэтому приходится много летать. Иногда настраиваю спокойно, иногда нужна «встряска». За день до игры я могу понимать, как будет играть моя команда. Но не все получается, ведь я знаю, как играют мои, но действия соперника угадать не смогу»

Контракт Окулова с «Енисеем» подписан по системе «1+1». Пролонгация договора вступила в силу этим летом. При этом специалист даже не рассматривал предложения от других клубов.

«У меня есть агент. Он вел переговоры с «Енисеем» и было заранее понятно, что я остаюсь еще на год. Мы сразу определились, что не принимаем никаких предложений. Если президент и руководство дают тебе работать, то я откажусь от других вариантов — не вижу смысла их рассматривать»

Баскетболисты. Приход лидера Элегара и расставание с экс-игроком НБА

Этим летом «Енисей» провел мощную трансферную кампанию, пригласив игроков из-за рубежа (Фрэнка Элегара, Маалика Уэйнса, Тони Тэйлора) и подписав российских баскетболистов (Владислава Трушкина, Игоря Каныгина, Василия Заворуева и других). Олег Окулов рассказал, как подбиралась команда.

«Все клубы формируются по одной схеме — когда ты сам кого-то увидел в игре. До окончания сезона крупные агентства отправляют прайс-листы на своих игроков с видео. Сделать все в одиночку невозможно, поэтому нужны помощники. Они отбирают игроков по тем позициям, куда мне нужны игроки. Смотрим по 3-4 видео в день, на что уходит по 5-6 часов. За лето приходит порядка 600 писем с предложениями. Нужно посмотреть, какие баскетболисты нужны. Это большая работа»

Если Фрэнк Элегар смог вписаться в командную «химию» и стать полноправным лидером команды, то Маалик Уэйнс, который в свое время играл в НБА, не сумел закрепиться и уехал из Красноярска. Окулов рассказал, что произошло с баскетболистом.

«Маалик Уэйнс — игрок хорошего уровня. Он вывел итальянский «Варезе» в финал Еврокубка, когда команда могла проиграть. Парень пытался попасть в «Жальгирис», но это совсем другой уровень — команда играет в Евролиге и знает свое дело. Однако для «Енисея» Уэйнс вполне подходил. У него была определенная роль в команде. Неожиданно для всех баскетболист стал получать белорусское гражданство. Пропустил предсезонные сборы. При этом он сам хотел тренироваться, но он уже пообещал играть за Белоруссию. А гражданство ведь на уровне президентов делается! И он пришел к нам и сказал: «Что мне делать?» Мы ему говорим — играй, конечно, раз пообещал! Вообще Маалик — хороший парень. Просто он не смог перестроиться под команду. Он говорил, что может забить 20-30 очков, но мне ведь нужна команда! Поэтому и решили разорвать соглашение»

Помимо привлечения легионеров, Окулов активно задействует в своей работе и российских баскетболистов. При этом специалист не ставит цели создать команду только из местных игроков, в первую очередь ориентируясь на результат.

«Мы даем возможность играть. У меня есть правило — игра идет через работу. Если ты понимаешь, то ты играешь и вписываешься в команду. Кто-то это быстрее усваивает, кто-то — медленнее. Мы ведь не инкубатор по выращиванию талантов, мы не раскручиваем российских игроков и не зажигаем иностранных звезд. Нам выигрывать надо! И выигрывать при ограниченном ресурсе. Мы не можем собрать обойму из одних легионеров или из игроков уровня сборной России. Поэтому работаем с теми, кто есть. Кого отметить из молодых игроков? Есть прогресс у Сергея Митусова. Парню всего 20 лет, а он уже привлекается в команду мастеров Красноярска. Но прибавлять и прогрессировать на первом этапе ему было гораздо проще, чем сейчас. Это как со штангой: когда она весит 5 кг, её поднимать легко, а когда 105 кг — уже сложнее. Сейчас прогресс немного замедлился и на то есть объективные причины. Прогрессирует и Владислав Трушкин, но тоже без стабильности. Есть Игорь Каныгин — та же история. Дело в том, что высокие игроки позже набирают мастерство и развиваются чуть медленнее, поэтому им нужно адаптироваться и понять, что от них требуют»

Разное. «Столбы» в -25°C и новогоднее желание для всех

Олег Окулов работает в «Енисее» уже полтора года, подписав контракт летом 2015 года. Пребывание в Красноярске оставило у специалиста разные ощущения.

«У меня очень много вылетов. Грубо говоря, нет времени поотдыхать, понаслаждаться и погулять. Я сходил на «Столбы», но был 25-градусный мороз. 7 км туда и 7 км обратно в мороз. Меня распирала гордость от того, что я сделал, но я не могу сказать, что получил массу удовольствия (улыбается). Да и потом, когда сидишь постоянно на Взлетке, никуда не выбираясь, то радости тоже мало. Вот честно скажу, что песня про «Планету» мне уже надоедает (улыбается). Хотя осенью вот гулял в центре Красноярска, видел фонтаны — очень красиво. Но времени на такие прогулки мало. Все, что я вижу — перелеты и зимний Красноярск (улыбается). К тому же, какой город Европы может сравниться с родным Санкт-Петербургом?»

Олег Окулов не стал делиться своим личным новогодним желанием, оставив его при себе. При этом тренер рассказал, чего бы хотел пожелать другим.

«Родители говорили, что наступающий год будет легче. Надо, чтобы мечты у людей сбывались и исполнялись желания. А мое желание — оно личное. Сбудется — хорошо, не сбудется — ничего, еще год будет»

Сейчас главный тренер «Енисея» продолжает плодотворную работу со своим коллективом. Команду ожидает длинная череда матчей различного уровня, а вся борьба за титулы и высокие места еще впереди. Но болельщики красноярского баскетбола будут верить и надеяться, что в Новом году их кумиры продолжат заложенные ранее победные тенденции.

Фотографии предоставлены пресс-службой БК «Енисей»