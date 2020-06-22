Красноярцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

Для жителей края организуют бесплатную проверку на антитела к коронавирусу. Тестирование организовано «в целях оценки популяционного иммунитета». Об этом объявили в региональном Минздраве.

Сдать тест на антитела могут и дети, и взрослые. Главное условие - быть здоровым на момент проверки.

«Обследование проводится среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет», - рассказали в Минздраве.

Красноярцам необходимо заполнить анкету на сайтах краевого управления Роспотребнадзора или Центра гигиены и эпидемиологии до 29 июня. Ежедневно специалисты будут формировать реестр горожан, у которых возьмут кровь на анализ.