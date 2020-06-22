22 июня
Красноярск
погода +23 °C
69.57
 
€ 78.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

Главная Общество
Красноярск
13:06 22 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Для жителей края организуют бесплатную проверку на антитела к коронавирусу. Тестирование организовано «в целях оценки популяционного иммунитета». Об этом объявили в региональном Минздраве. 

Сдать тест на антитела могут и дети, и взрослые. Главное условие - быть здоровым на момент проверки. 

«Обследование проводится среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет», - рассказали в Минздраве. 

Красноярцам необходимо заполнить анкету на сайтах краевого управления Роспотребнадзора или Центра гигиены и эпидемиологии до 29 июня. Ежедневно специалисты будут формировать реестр горожан, у которых возьмут кровь на анализ. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На кольце Предмостной площади установили светофор

На кольце Предмостной площади установили светофор

22 Июня 2020 г.
На кольце Предмостной площади появился светофор - объект будет регулировать потоки машин и автобусов с Коммунального моста. Фото опубликовано в аккаунте МКУ «УДИБ» в социальных сетях.  Пока светофор горит мигающим желтым, но уже через несколько дней специ...
Новости Красноярска: В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на медиков

В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на медиков

22 Июня 2020 г.
В топе терапевты и хирурги
Новости Красноярска: Выезд из Красноярска по Северному шоссе закрыт два месяца

Выезд из Красноярска по Северному шоссе закрыт два месяца

22 Июня 2020 г.
Ограничения начали действовать
Новости Красноярска: Выпускникам кодинского Энергокласса вручили сертификаты об окончании обучения

Выпускникам кодинского Энергокласса вручили сертификаты об окончании обучения

22 Июня 2020 г.
Проект «Энергокласс» стартовал в г. Кодинске в 2013 году
Новости Красноярска: На золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе возведен дополнительный жилой комплекс

На золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе возведен дополнительный жилой комплекс

22 Июня 2020 г.
Он состоит из 140 комфортабельных вагонов
Новости Красноярска: На «Столбах» возобновил работу пост спасателей

На «Столбах» возобновил работу пост спасателей

22 Июня 2020 г.
Во время пандемии заповедная территория была закрыта для туристов
Новости компаний
22/06
Жители Красноярска могут приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

18 Июня 2020 г.
Дачники жалуются на хищников
Новости Красноярска: Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

17 Июня 2020 г.
На острове Татышев прошел рейд по незаконным точкам
Новости Красноярска: В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

19 Июня 2020 г.
Грибники уже собирают «лесной урожай»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru