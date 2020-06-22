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На кольце Предмостной площади установили светофор

Главная Общество
Красноярск
12:34 22 Июня 2020
общество, красноярск, светофор
Автор: Sibnovosti.ru
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На кольце Предмостной площади появился светофор - объект будет регулировать потоки машин и автобусов с Коммунального моста. Фото опубликовано в аккаунте МКУ «УДИБ» в социальных сетях. 

Пока светофор горит мигающим желтым, но уже через несколько дней специалисты настроят фазы работы сигналов. 

Дорожный объект поможет разгрузить Коммунальный мост. Автомобилистам будет проще заезжать на кольцо, что также увеличит пропускную способность магистрали и разгрузит подъезды к Предмостной площади со стороны пр. Красноярский рабочий и ул. Матросова в часы пик. Ежедневно там собираются большие заторы. 

Отметим, что ранее движение с Коммунального моста помогали регулировать сотрудники ГИБДД.

Фото: «УДИБ»

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