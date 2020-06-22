В Красноярском крае наблюдается небывалый спрос на медиков

В Красноярском крае из-за пандемии коронавируса в три раза вырос спрос на медиков. Зарплаты врачей в объявлениях о работе поднялись по сравнению с прошлым годом на 4,5 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики портала hh.ru.

Так, еще год назад медики были на 11 месте по востребованности у работодателей, в этом году из-за COVID-19 ситуация кардинально поменялась. Врачи поднялись на вторую строчку рейтинга - 16% от всех вакансий в Красноярском крае.

«Важная особенность: если раньше работодатели, как правило, искали медицинский персонал в пределах своего региона, то сегодня поиск все чаще выходит за рамки субъекта. Так, в Красноярском крае можно встретить вакансии от медучреждений Москвы, Карелии и других регионов. Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощь в организации переезда и даже на предоставление жилья. Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны», - пояснили аналитики.

Отметим, что в топе по популярности среди медиков - терапевты, хирурги, специалисты по клиническим исследованиям, а также младший и средний персонал.

Средняя зарплата выросла этой весной до 48 тысяч рублей.