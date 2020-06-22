Выезд из Красноярска по Северному шоссе закрыт два месяца

С понедельника, 22 июня, закрыта трасса Обход Красноярска. Выезд из города по Северному шоссе заблокирован до 15 августа. Там с октября ведутся масштабные ремонтные работы.

Напомним, дорожники планировали перекрывать дорогу частично, но для сокращения сроков магистраль решили полностью закрыть на два месяца. Рабочие смогут ремонтировать сразу и дорожное полотно, и две переправы, а жителям не придется стоять в пробках больше года.

Проезжая часть станет четырехполосной, а встречные потоки разделит барьерное ограждение. В планах у властей начать строительство второго моста через Качу.

Уже в августе движение на Обходе Красноярска возобновится, а в ноябре 2020-го объект будет сдан в эксплуатацию.

Красноярцев просят на два месяца поменять привычный маршрут. Альтернативные объезды возможны через Глубокий обход Красноярска, ул. Караульная, ул. Партизана Железняка и ул. Шахтеров.

Фото: КрУДор