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Выпускникам кодинского Энергокласса вручили сертификаты об окончании обучения

Главная Общество
Красноярск
10:32 22 Июня 2020
гэс, предприятие, обучение, проект, энергетика
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В течение первой половины июня, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, в Центре дополнительного образования детей города Кодинска (Красноярский край) состоялось вручение сертификатов выпускникам Энергокласса РусГидро. Документ об окончании обучения получили одиннадцать школьников, которым предстоит в ближайшее время сдать единый государственный экзамен и подать документы в выбранные вузы. ПАО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в ходе образовательного процесса, оснащении учебных классов, проведении учебных занятий, конкурсов технического творчества и других мероприятий.

Проект «Энергокласс» стартовал в г. Кодинске в 2013 году, а уже в 2014 был проведен первый выпуск 12 старшеклассников. Этот выпуск Энергокласса стал седьмым по счету.

Энергоклассы — часть Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту», реализуемой компанией в регионах присутствия с сентября 2010 года. Целью проекта является повышение у школьников интереса к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы.

Проект реализуется в формате дополнительного обучения, в процессе которого эксперты РусГидро и преподаватели партнерских образовательных организаций знакомят школьников с профильными предметами. Учащиеся Энергоклассов изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики. Программа обучения разработана с учётом возрастных особенностей школьников.

По предварительной информации четыре выпускника выбрали для дальнейшего обучения направление «Электроэнергетика», трое – «Информационные системы и технологии», остальные будут изучать физику, прикладную математику, строительство и эксплуатацию воздушного транспорта. Ребята планируют подавать документы в Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина и другие вузы.

Оnline-выпускные для школьников, завершивших трехлетнюю программу обучения в Энергоклассах Корпоративного университета гидроэнергетики РусГидро прошли в мае, сертификаты об окончании проекта получили 119 выпускников из Новосибирска, Невинномысска, Новочебоксарска, Балаково, Волжского, Кодинска, Рыбинска, поселков Новобурейский и Черемушки. С начала реализации проекта «Энергокласс»обучение прошли более 600 школьников, 80% из них выбрали технические и энергетические вузы.

Сертификаты об окончании Энергокласса дают школьникам дополнительные баллы при поступлении в Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Новосибирский государственный технический университет. Также участие в проектах РусГидро учитывается при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Амурский государственный университет. В кодинском Энергоклассе некоторые из предметов учащимся читают сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность демонстрации практических знаний.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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