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На золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе возведен дополнительный жилой комплекс

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Красноярск
10:12 22 Июня 2020
сотрудники, компания, жилье
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Компания «Полюс» оперативно возвела для сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском районе резервный модульный жилой комплекс. Он состоит из ста сорока комфортабельных вагонов контейнерного типа и выполняет функции дополнительного к общежитиям жилья. В нем будут временно проживать сотрудники сервисных и подрядных компаний «Полюса».

- 106 из 140 установленных вагонов оснащены спальными местами общей вместительностью свыше 400 мест. Остальные - это помещение для коменданта городка, 3 вагона, оборудованных для приема пищи, а также вагоны с современными душевыми кабинами и туалетами - сообщил Илья Некрасов, начальник строительной площадки «Полюс Строй».

В каждом вагончике оборудованы четыре спальных места, установлены по два гардеробных шкафа, четыре тумбочки и обеденный стол, а также обогреватели. Возвели городок всего за пару недель, всю территорию условно разделили на две зоны. В одной -  жилая часть, где отдыхают работники, в другой - душевые и туалеты. Есть в модульном комплексе и бытовые помещения - здесь несколько небольших столовых. Отдельно оборудованы прачечная и комнаты для сушки белья. В каждом вагончике размещают по четыре человека, вахтовики уже успели обжиться.

 «Условия хорошие. Если сравнивать с общежитиями, то здесь даже свои определенные плюсы. Во-первых, все новое, условия замечательные, четыре человека в комнате, вполне комфортно, есть все необходимое. Видно, какой был вложен труд. Хорошего качества санузлы и душевые кабины - это большой плюс», - поделился сотрудник компании «Полюс Строй» Юрий Полежаев

.Фото: АО «Полюс Красноярск»
По материалам АО «Полюс Красноярск»

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