На «Столбах» возобновил работу пост спасателей

Выездной пост краевого учреждения «Спасатель» возобновил работу в национальном парке «Столбы». Долгое время заповедная территория была закрыта для туристов из-за режима самоизоляции и нашествия клещей, а теперь часть маршрутов доступна для отдыхающих. В связи с этим спасатели приступают к работе в обычном режиме.

Обратиться за помощью можно в визит-центр «Перевал», а также по телефонам: 8-908-221-83-97, 8-913-517-02-48, 211-95-56 и 211-95-88. Таблички с номерами экстренных службы, также размещены на деревьях в национальном парке.

При этом туристам, отправляясь на «Столбы», следует помнить об элементарных правилах безопасности. Важно, предупредить близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения домой, зарядить телефон и загрузить в него навигатор. Следует носить удобную обувь и одежду по погоде.

Без подготовки не стоит забиться на сложные скалы – это может закончиться трагедией. Еще один важный совет от спасателей - не уходить с основных туристических троп, отмечают спасатели.

Напомним, для туристов открыты четыре маршрута на «Столбах»: «Природа – великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район).